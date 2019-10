Supremo suspende punição e devolve pontos para Figueirense na série B

Foto: Olímpio Vasconcelos

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou a punição ao Figueirense em que retirava três pontos por não entrar em campo contra o Cuiabá, no primeiro turno da série B do Campeonato Brasileiro.





Com isso, o Figueira soma 24 pontos na competição, sendo o lanterna. A decisão aconteceu nessa terça-feira e a resolução publicada em um acórdão. No documento é especificado o equívoco na punição e que os três pontos em questão são referentes aqueles que estão em disputa na partida e não no campeonato.





“A Quinta Comissão Disciplinar deste STJD deliberou, à unanimidade, por condenar o Figueirense na forma do art. 203 do CBJD, aplicando-lhe a pena prevista, isto é, "multa, de R$ 100 a R$ 100 mil, e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento", o que, no caso concreto, implicou em multa de R$ 3 mil, além da perda de 3 pontos em favor do Cuiabá/MT, em conformidade ao art. 56, §1º do RGC/2019”, diz a publicação.





O advogado do Figueirense, Eduardo Carlezzo, disse em nota divulgada pelo Globo Esporte sobre a decisão.





“Depois de um dia de interlocuções junto ao STJD e CBF, recebemos nesta noite o teor integral da decisão, na qual ficou claro e inequívoco que a penalidade aplicada ao Figueirense é unicamente a declaração da vitória do Cuiabá por 3 a 0 em razão do W.O. e uma multa de R$ 3 mil. Sendo assim, os três pontos que foram deduzidos no dia de hoje retornarão ao clube, restabelecendo-se os 23 pontos”, disse.





O Cuiabá mantém os três pontos do W.O. estando na 11ª posição com 36 pontos. O Figueira volta a campo no sábado (12), às 19h, em casa, contra o América-MG.