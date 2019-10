Tainá e Victoria ganham bronze na etapa de Cuiabá do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia

(Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)









A sergipana Tainá Bigi, ao lado da sul-mato-grossense Victoria, conquistou neste fim de semana a medalha de bronze da etapa de Cuiabá do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. A competição foi realizada na arena montada ao lado do ginásio Aecim Tocantins, na capital do Mato Grosso.





Na quadra 2, Tainá e Victoria (SE/MS) derrotaram Carolina Horta e Ângela (CE/DF) por 2 sets a 1, parciais de (21/15, 18/21, 11/15). Emocionada com a conquista, a sergipana falou sobre o bom resultado com a parceira em Cuiabá.





- Uma parceria é muito mais do que uma dupla dentro de quadra. É preciso conhecer bem seu parceiro para saber como lidar em situações difíceis, como a que tivemos no jogo de hoje. Isso faz a diferença, não basta ter bom relacionamento, é necessário entender como o outro atleta reage e o que ele precisa fazer para mudar o jogo. Essa afinidade dentro e fora de quadra nos favorece e acho que muitas vezes faz com que vençamos os jogos - disse a sergipana.





A medalha de ouro ficou com Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE), uma das duplas que vão representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Elas derrotaram na final Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ) por 2 sets a 1 (15/21, 21/15, 15/11).





A próxima parada do Circuito Brasileiro Open 2019/2020 acontece de 20 a 24 de novembro, em Ribeirão Preto (SP). Depois, mais quatro eventos serão realizados no primeiro semestre de 2020, nas cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Rio de Janeiro (RJ). O SuperPraia 2020, evento 'Finals', ocorre em Itapema (SC). A estreia do tour aconteceu em Vila Velha (ES), em setembro, com ouro para Ágatha/Duda (PR/SE) e André Stein/George (ES/PB).





Globo Esporte