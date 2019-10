Torcedores vão à porta do CT do Corinthians e fazem protesto contra jogadores

Mais de 20 torcedores foram à porta do CT do Corinthians na tarde desta quinta-feira e protestaram com palavras de ordem contra os jogadores, minutos depois do desembarque da delegação em São Paulo – o Timão voltou de Maceió após a derrota por 2 a 1 para o CSA.





A segurança foi reforçada na porta do CT com viaturas da Polícia Militar. Quando o ônibus da delegação chegou ao local, por volta das 14h30, torcedores gritaram contra os jogadores.





Um líder de organizada foi autorizado a entrar no CT Joaquim Grava para conversar com dirigentes. Ele esteve acompanhado de mais oito pessoas, além de um segurança do clube.





O dia do Corinthians começou com muros pichados no Parque São Jorge e teve o retorno da delegação sem a presença do presidente Andrés Sanchez.





O futuro do técnico Fábio Carille ainda é incerto (CLIQUE AQUI e siga as últimas informações do Corinthians). O Timão não vence há sete jogos no Campeonato Brasileiro e deixou o G-6 após a derrota para o CSA.





Globo Esporte