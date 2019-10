Torneio de Golfe arrecada recursos para apoiar crianças e adolescentes com câncer no Brasil

No dia 06 de novembro, o São Paulo Golf Club, em Santo Amaro, terá um dia de amor, esporte e muita solidariedade. O motivo é a 16ª edição do Torneio de Golfe beneficente Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald . Além de ajudar a arrecadar recursos que serão investidos em projetos que auxiliam milhares de crianças e adolescentes com câncer em todo país, o evento pretende reunir cerca de 200 convidados entre esportistas e parceiros em prol da causa.





Nesta edição, o prêmio para o primeiro e o segundo classificados será uma viagem para Saint Andrews, na Escócia, destino muito procurado por golfistas, já que a cidade abriga o campo de golfe mais antigo do mundo, o Old Course, que contém sete campos dotados de muito verde e paisagens incríveis.





“Uma honra realizar mais uma edição desse evento tão especial e que reúne centenas de parceiros e amigos com o mesmo propósito: ajudar a aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer no país. O Torneio de Golfe também é a oportunidade para celebrar tudo que foi conquistado ao longo desse ano e compartilhar com nossos parceiros os desafios para os próximos anos”, destaca Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald, eleito, em 2018, a Melhor ONG em Saúde pelo Instituto Doar.

Um dia de solidariedade

Na programação do evento, considerado um dos maiores torneios de golfe beneficente da América Latina, além da competição para jogadores, acontecerá uma clínica para iniciantes da modalidade. O evento terá início às 10h com um brunch para os convidados.





Tupa Gomes, idealizador do torneio e Presidente LAMEA (América Latina, Oriente Médio e Ásia) da Martin Brower (patrocinadora que apresenta o evento), destaca que o evento motiva muitas pessoas a se engajarem nesta causa:





“É com muita emoção e um enorme orgulho que chegamos na 16ª edição deste torneio tão importante para arrecadar recursos para o Instituto Ronald. Além de ser uma forma de sensibilizarmos mais pessoas para a causa de combate ao câncer infanto-juvenil, valorizamos o acolhimento das famílias nas diversas Casas Ronald McDonald e a atuação do Instituto no Diagnóstico Precoce da doença. Nosso torneio, que já é uma tradição no Brasil, motiva muitas pessoas a se engajarem nesta causa e, de alguma forma, a contribuir com ela”.





O torneio é realizado anualmente e, nas edições anteriores, já foram arrecadados cerca de R$ 3,5 milhões investidos em projetos em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Para a realização da competição, o Instituto Ronald conta com o apoio de empresas e parceiros da causa. Nesta edição, o torneio Invitational Golf Cup conta com o patrocínio de: Martin-Brower, Bradesco Private Bank, Hyundai, Coca-Cola, Seara, Lockton e THB Group. Empresas que apoiam a iniciativa com produtos e serviços: Aigai Spa, Café Orfeu, Club Med, Da Casa, Estacenter, HMed, Highstil, L’Occitane, Novotel São Paulo Berrini, Palácio Tangará, Pousada Estrela D’Água, RF+, Tivoli e organização da Score Golf.