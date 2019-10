Traoré faz dois gols em contra-ataques e deixa City a oito pontos do líder Liverpool

A máquina de gols do Manchester City emperrou. Depois de 23 partidas, contando a temporada passada, os comandados de Guardiola não balançaram a rede. Pior, Ederson foi vazado duas vezes em contra-ataques, na segunda derrota do atual bicampeão no Campeonato Inglês. O Wolverhampton se valeu de dois contra-ataques rápidos finalizados por Adama Traoré, aos 34 e 48 minutos do segundo tempo, para ganhar por 2 a 0, na primeira vitória no estádio do adversário desde 1979.





O tropeço em casa deixou o City com 16 pontos, a oito do Liverpool, vitorioso no sábado passado diante do Leicester. O Wolverhampton embalou depois de ganhar pela primeira vez na temporada na rodada anterior e agora soma 10, mais perto da metade de cima da classificação. Confira a tabela completa do Campeonato Inglês.





Mesmo retraído na maior parte do jogo, o Wolverhampton ameaço o City ao longo da partida inteira. No primeiro tempo, chegou a ter mais finalizações do que o time da casa. No segundo tempo, o técnico português Nuno Espírito Santo mexeu bem, tirando o lento e ineficiente centroavante italiano Cutrone para a entrada do lateral Doherty. Escalado como ala no esquema 3-5-2, o veloz Adama Traoré passou para o ataque e decidiu a partida finalizando dois lançamentos de Raúl Jiménez quando a equipe de Guardiola pressionava.





Ederson e Fernandinho, coitados, passam longe de terem culpa pelo resultado. O goleiro chegou até a demonstrar habilidade com o pé numa saída para cortar na intermediária e lançar de primeira num bom contra-ataque. Nas finalizações de Traoré, nada podia fazer. Escalado como zagueiro, o volante de origem jogou bem, chegando a bloquear duas finalizações à queima-roupa, uma delas caído, de cabeça.





Reserva de novo, Gabriel Jesus foi acionado por Guardiola aos 30 minutos do segundo tempo, pouco antes do primeiro gol do Wolverhampton. Entrou, tentou, mas pouco arrumou de ameaça ao gol adversário. Logo depois de entrar, deu um bom passe para João Cancelo cruzar em jogada finalizada com perigo por Bernardo Silva. Depois, dentro da área, pedalou e se enrolou antes de cair diante da marcação. E foi só.





O retrospecto de Guardiola contra Nuno Espírito Santo é desfavorável. Ganhou apenas 25% dos confrontos. Apenas contra Ronald Koeman (0%) e Klopp (22%) tem histórico tão desfavorável à frente do City.





Globo Esporte