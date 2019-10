Uruguai convoca Arrascaeta, e meia vai desfalcar o Flamengo em dois jogos em novembro

(Foto: André Durão)









Tite poupou os clubes brasileiros e não convocou jogadores que atuam no país, mas o Flamengo terá uma perda na próxima data Fifa. Oscar Tabárez convocou Arrascaeta para a seleção uruguaia.





A convocação é para o amistoso contra a Hungria, dia 15 de novembro, em Budapeste. Os uruguaios ainda realização outro jogo, no dia 19, ainda sem adversário definido. A Federação Uruguaia negocia para enfrentar a Argentina, em Tel Aviv, Israel, na data, quatro dias antes da decisão da Libertadores.





Com a convocação, Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 17 de novembro e provavelmente diante do Vasco. A partida contra o rival carioca está marcada para o fim de semana da decisão da Libertadores e será antecipada, provavelmente para o dia 13 de novembro.





Caso não haja algum acordo entre Flamengo e Federação Uruguaia, Arrascaeta vai se encontrar com a delegação rubro-negra no Chile, antes da final da Libertadores. O Flamengo embarca para Santiago no dia 19, mesma data do amistoso do Uruguai.





Convocado em outubro por Oscar Tabárez, Arrascaeta ficou fora dos amistosos do Uruguai em outubro por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O meia se recuperou e retornou ao time na última quarta, contra o Grêmio, pela Libertadores.





Globo Esporte