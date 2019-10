Vagner Mancini é o novo treinador do Atlético-MG e já comanda o time na quarta- feira

(Foto: Richard Souza)









Vagner Mancini é o novo treinador do Atlético-MG. O anúncio foi na manhã desta segunda-feira. Ele substitui Rodrigo Santana, demitido na noite de domingo após a goleada sofrida pelo Galo em pleno Independência: 4 a 1 para o Grêmio. De acordo com a assessoria de imprensa do Atlético-MG, o novo treinador assinará contrato de três meses e vai se encontrar com a delegação em Maceió, onde o time enfrenta o CSA, na quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O auxiliar técnico, Anderson Silva, também irá integrar a equipe de Mancini. O novo técnico do Galo concederá entrevista coletiva na terça-feira, após o treino do Atlético-MG em Maceió. Ele trabalhou com o atual diretor de futebol atleticano, Rui Costa, na Chapecoense, entre 2016 e 2017.





Vagner Mancini vai assumir a equipe que está em queda livre no Brasileirão: em 11º lugar, com 31 pontos e apenas a seis de distância do CSA (primeiro colocado da zona de rebaixamento). O novo treinador do Galo estava parado desde o fim de setembro, quando se desligou do cargo de coordenador técnico do São Paulo. Na ocasião, ele havia revelado a intenção de voltar a trabalhar como técnico em 2020. Com o convite do Atlético-MG, acabou antecipando a decisão.





