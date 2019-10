(Foto: Eduardo Rodrigues)









A Federação Paulista de Futebol sorteou nesta terça-feira os grupos do Campeonato Paulista de 2020. Os 16 clubes foram divididos em quatro grupos. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes das outras chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas, os dois piores, no geral, serão rebaixados.





O Paulista começa dia 22 de janeiro, e a final está marcada para o dia 26 de abril. O campeão receberá R$ 5 milhões como premiação.





Veja como ficaram os grupos do Campeonato Paulista de 2020:





Grupo A





Santos

Ponte Preta

Oeste

Água Santa





Grupo B





Palmeiras

Novorizontino

Botafogo

Santo André





Grupo C





São Paulo

Ituano

Mirassol

Inter de Limeira





Grupo D





Corinthians

Ferroviária

Guarani

Bragantino

Regulamento

O torneio será um pouco menor na próxima temporada: os clubes decidiram seguir o calendário da CBF, e o Paulista, ao invés de 18 datas, em 2020 terá 16 datas. O campeonato para na data Fifa programada para março. Serão 12 rodadas na fase de grupos, e as quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão será em partidas de ida e volta. O VAR (árbitro assistente de vídeo) será utilizado apenas nos mata-matas.





Como em 2019, os clubes poderão inscrever até 26 jogadores na Lista A, além de uma Lista B formada por jogadores da base sem limite de atletas – mas só cinco deles poderão estar em campo. A decisão contraria Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, que queriam ampliar o limite de inscrições da Lista A para 30 jogadores. Treinadores não poderão atuar por mais de um clube durante a competição.





Em 2020, as novidades na elite do Campeonato Paulista são Santo André, Inter de Limeira e Água Santa, que subiram. O último, de Diadema, assume a vaga do RB Brasil.





O clube-empresa desceu para a Série A-2 por causa do acordo entre a Red Bull e o Bragantino, selado neste ano. Como não é permitido que duas equipes controladas por um mesmo grupo empresarial disputem a mesma divisão do campeonato, o RB Brasil foi rebaixado e deu lugar ao Água Santa.





O Corinthians, que bateu o São Paulo na final de 2019, é o atual tricampeão Paulista.





