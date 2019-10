Vende-se o Valencia, clube duas vezes vice da Champions e multicampeão na Espanha

(Foto: Getty Images)









O Valencia, um dos times mais populares e vencedores da Espanha, está à venda.





Segundo o jornal El Confidencial, o magnata Peter Lim, de Singapura, que é dono da equipe desde 17 de maio de 2014, está cansado do clube, principalmente pela péssima relação que tem com os torcedores, e decidiu se livrar de seu patrimônio.





A vida com os fãs ficou praticamente impossível depois que ele demitiu o técnico Marcelino García Toral, que foi muito bem na última temporada e classificou a equipe para a Champions, e apontou Albert Celades como novo manager. Desde então, vem convivendo com fortes protestos, o que ampliou o desgaste.





De acordo com o diário, Lim vem recebendo propostas constantemente, principalmente da Ásia e de grupos de investidores da América do Sul.





"Mesmo que até o momento não haja avanço em negociações com algum interessado, já houve contatos oficiais, e, no mercado, já é público que Lim está aberto a escutar ofertas", diz o El Confidencial.





O bilionário comprou o Valencia em 2014 por 94 milhões de euros (R$ 422,86 milhões, na cotação atual), além de ter assumido uma dívida de 320 milhões de euros (R$ 1,439 bilhão, na cotação atual) que a diretoria da equipe havia feito com o banco Bankia.





O jornal afirma que Lim aguarda ofertas de mais de 300 milhões de euros (R$ 1,349 bilhão) por 70,4% das ações do clube, que é sua parte total.





"O empresário está aberto a ouvir propostas, mas isso não significa que ele tenha urgência em se desfazer do clube. Pelo contrário: a presença do Valencia na Liga dos Campeões está sendo um dos argumentos que explicam a alta pedida no valor das ações por parte do asiático", salienta o veículo.





O Valencia possui uma torcida apaixonada e diversos títulos importantes, como seis Espanhóis (o último em 2003/04) e oito Copas do Rei.





Além disso, a equipe foi duas vezes seguida vice-campeã da Champions (1999/2000 e 2000/01), além de ter vencido a Copa da Uefa em 2003/04 e a Supercopa da Uefa em duas oportunidades.





ESPN