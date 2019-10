Primeiro Inter de Zé Ricardo tem novo esquema, ausência de Nico López e volta de Lindoso

(Foto: Eduardo Deconto)









Os dias de Zé Ricardo no comando do Inter começam com mudanças. Um dia após ser apresentado, o técnico comandou seu primeiro treino no clube na manhã desta quarta-feira, no CT do Parque Gigante. E logo de cara, já fez um esboço de time para a estreia contra o Bahia, no próximo sábado, às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão.





As novidades iniciam no esquema tático. O treinador armou a equipe no 4-2-3-1 com o retorno de Rodrigo Lindoso. O volante está recuperado de lesão muscular e fez um primeiro teste para ficar à disposição no confronto direto com o Tricolor baiano.





Mas uma ausência chamou ainda mais atenção. Mesmo à disposição, Nico López sobrou do time titular e treinou entre os reservas. Guerrero foi preservado da atividade devido ao desgaste - ele atuou 90 minutos em três jogos no intervalo de seis dias na última semana.





Zé Ricardo escalou a equipe com Edenílson mais recuado ao lado de Rodrigo Lindoso e com uma trinca de atacantes na linha de meias. Guilherme Parede apareceu pela esquerda, com Neilton centralizado e Wellington Silva pela esquerda. Rafael Sobis atuou na referência sem Guerrero.





Nesta quarta-feira, o treinador comandou dois treinos de 11 contra 11. Inicialmente, os dois times se enfrentaram em espaço reduzido, com os titulares obrigados a propor o jogo. Depois, o técnico ampliou o campo para orientar a marcação pressão, no 4-4-2.





Para a sua estreia, Zé Ricardo não conta com D'Alessandro e Patrick, suspensos. Rodrigo Moledo e Emerson Santos, que se recuperam de lesões musculares, foram ao gramado para uma corrida leve.





Os times:

Titular: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, Neilton e Wellington Silva; Rafael Sobis





Reserva: Bruno, Klaus, Roberto e Uendel; Bruno Silva, Sarrafiore e Zé Aldo; William Pottker, Pedro Lucas e Nico López.





Bruno Silva sente lesão





Já na parte final, Zé ganhou motivo de preocupação para a estreia. Bruno Silva sentiu uma lesão no joelho esquerdo e pediu para deixar a atividade mais cedo. O volante conversou com os médicos e saiu caminhando em direção à área interna do CT.





Zé Ricardo volta a comandar um treino pelo Inter na manhã desta quinta-feira, no CT do Parque Gigante. O Inter enfrenta o Bahia no sábado, às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão.





