95ª Corrida de São Silvestre abre último lote de inscrições

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro, tem um segundo e último lote de inscrições aberto. Após o balanço feito pela Fundação Cásper Líbero, realizadora do evento, está disponibilizada mais uma chance para corredores que ainda não confirmaram presença na principal e mais tradicional corrida de rua da América Latina. Sobram poucas vagas e os interessados devem se apressar para fazer a inscrição pelo site oficial www.saosilvestre.com.br





O evento reunirá até 35 mil corredores brasileiros e estrangeiros. Serão 15 km de percurso, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, no número 900. A programação de largadas no dia 31 começará mais cedo, a partir das 7h25 (de Brasília), com a largada das categorias Cadeirantes e Cadeirantes com Guia. Em seguida, a partir das 7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05 a Elite masculino, Pelotão C e Pelotão Geral.





A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, até 35 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Serão sete postos de água, um a mais que no ano passado, com volume para atender somente aos inscritos. Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

Acessos

A 95ª Corrida de São Silvestre terá um esquema especial de acesso à largada e chegada, visando assegurar mais facilidade aos atletas oficialmente inscritos e informar ao público que pretende acompanhar a corrida. Este esquema será ampliado em relação ao ano passado em infraestrutura e em tempo, com a intenção de bloquear ainda mais os pipocas e privilegiar os inscritos. No período das 5h às 10h serão permitidos apenas atletas com número de peito em seus respectivos acessos.





O Comitê Organizador pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo pode gerar a falta destes e de hidratação para os inscritos. Essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos oficialmente.





A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão da TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da IAAF, CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom. Mais informações no site oficial: www.saosilvestre.com.br





