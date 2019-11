Alfinetadas: Parece que o Athletico não sabe como funciona o futebol

(Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo)

O técnico Tiago Nunes decidiu deixar o Athletico-PR para, possivelmente, assumir o Corinthians em 2020. No entanto, a diretoria do Furacão não poupou críticas ao agora ex-técnico em nota divulgada nesta terça-feira (5). Ao final deste post você pode conferir a nota completa.





Entretanto, o tom de críticas do clube não condiz muito com o andamento do futebol. Por mais que o clube fale em ingratidão, os profissionais do esporte estão a todo o momento sendo julgados, analisados, cobrados e, dificilmente, são elogiados. A cobrança é maior do que o elogio.





Outro ponto é que Tiago estava em final de contrato. Pelo que se via, o Athletico queria ver como iria acabar o ano para negociar com o treinador. Isso dá claramente espaço para que o profissional possa negociar com outro clube. Tiago fez sua parte no ano, o Furacão está praticamente fora da disputa de título e fora do risco de rebaixamento.





Atualmente, o futebol é negócio. Vence que tiver poder aquisitivo para comprar, contratar, segurar, negociar. O amor à camisa, como eu já disse diversas vezes aqui no Blog, fica para o torcedor. Quem está em diretoria, conselho ou na administração do clube quer ver lucro, vitória, pouca reclamação e muito trabalho.





Tiago teve uma oportunidade e saiu. Não duvido que, nas primeiras derrapadas do técnico, o Athletico não mandaria Nunes embora e, poucas horas depois, já anunciaria outro treinador. Futebol é rotatividade, movimento, busca pelo ideal e pelo dinheiro.





A nota publicada soa até como ciúmes. O Corinthians busca se reerguer, enquanto o Athletico busca se manter. Não é de hoje que o Furacão busca criticar ou invés de elogiar. Se vê a saída de Nunes como ingratidão, que busque outro técnico e consiga superar os desafios. 2020 será um ano movimentado, mas o clube paranaense tem poder para isso. Tem torcida, tem amor. Que saiba superar os obstáculos e siga em frente.





Abaixo a nota do Athletico para você mesmo avaliar o tom da “despedida”. Se é para o bom ou para o mal, esse é o futebol.





O Club Athletico Paranaense informa que o técnico Tiago Nunes não permanecerá como treinador do Furacão em 2020.





Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Athletico para a continuidade de um técnico no Clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje (5) e o profissional não faz mais parte da instituição.





O técnico também convidou vários profissionais permanentes da comissão técnica. Alguns já informaram o desligamento nesta manhã.





O Athletico possui um projeto vencedor e de longo prazo, prezando sempre pela boa gestão e administração de seu patrimônio. Foi com esse pensamento que o Clube conseguiu conquistar feitos grandiosos nos últimos anos.





E não iremos parar por aqui. A ambição está em nosso DNA e seguiremos em busca de voos ainda mais altos. Maior que o orgulho das glórias do passado é a nossa vontade em continuar cravando o nosso nome na história do futebol, pois nosso projeto não depende apenas de nomes, mas de um conjunto de ações e ideias de vencedor.





Nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Sport Club Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Athletico não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números.





A memória é curta no futebol. Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time Sub-19 do Furacão.





Gratidão é a voz do coração.