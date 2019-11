Arsenal leva virada do Frankfurt, perde na Liga Europa e aumenta pressão em cima de Unai Emery

O Arsenal teve uma noite gelada e triste em Londres. Diante de arquibancadas vazias em seu estádio, viu o Eintracht Frankfurt vencer, de virada, por 2 a 1, pela quinta rodada do Grupo F da Liga Europa e ampliar sua série ruim. Agora, os Gunners estão há sete jogos sem vencer. A pressão para cima do técnico Unai Emery só aumenta, e o espanhol sofreu com alguns protestos na partida.





Com apenas alguns titulares, entre eles o atacante Aubameyang, o Arsenal foi lento. Pouco criativo. Mas saiu na frente com o próprio atacante africano. No fim da primeira etapa, ele completou cruzamento de Saka da direita e estufou as redes. No entanto, tudo mudou no segundo tempo.





O japonês Kamada começou a mostrar o seu brilho aos 10 minutos da etapa complementar. Em uma bela jogada pela direita, o meia-atacante se livrou de Sokratis e finalizou bem com a canhota. A virada saiu pouco depois, aos 19. O japonês aproveitou rebote após cobrança de escanteio e, com a perna direita, chutou para o gol da entrada da área: 2 a 1.





O brasileiro Gabriel Martinelli, de 18 anos, foi titular na partida. Dono de três gols na Liga Europa, ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo e deixou o campo com uma atuação discreta. Foi seu 11º jogo pelo Arsenal. Ele tem sete gols na temporada.





Nas arquibancadas, alguns torcedores do Arsenal levaram cartazes pedindo a saída do técnico espanhol Unai Emery com a mensagem #EmeryOut (Emery fora). O público anunciado no estádio dos Gunners foi de 49419 torcedores, mas jornalistas e fãs presentes contestaram o número.





Público oficial 49419 em um estádio com 60000 lugares... os bares lá em baixo devem estar lotados, ou eles foram embora quando viram a escalação...





O Arsenal segue líder do Grupo F, com 10 pontos, e não tem sua classificação para a próxima fase ameaçada. Só será eliminado se perder por cinco gols de diferença para o Standard Liège na última rodada, e o Frankfurt vencer o Vitória de Guimarães.





Os alemães estão na segunda posição, com nove pontos. O Standard Liège é o terceiro, com sete. O Vitória de Guimarães é o lanterna, com dois pontos. Os Gunners vão à Bélgica e encaram o Standard, no próximo dia 12 de dezembro. O Frankfurt recebe a equipe portuguesa.





No Campeonato Inglês, o Arsenal é só o oitavo colocado, com 18 pontos, oito a menos que o Chelsea, que abre o G-4. A equipe londrina visita o Norwich neste domingo, às 11h.





Globo Esporte