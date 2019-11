Atlético-GO vence fácil, retorna ao G-4 e deixa o Oeste na boca do Z-4

(Foto: Jefferson Vieira/Oeste FC)









O Atletico-GO venceu o Oeste por 4 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Barueri, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time goiano na quarta colocação, dentro da zona de acesso à Série A. O Oeste fica mais perto da zona de rebaixamento a três rodadas do fim da competição.





A vitória deixa o Atlético-GO com 57 pontos, mesma pontuação do Coritiba, mas na quarta colocação por ter uma vitória a menos que o time paranaense. O Oeste, com 40 pontos, é o 15º colocado e busca nas próximas rodadas se garantir na Série B do próximo ano.





Sem muito esforço, o Atlético-GO provou nos 45 minutos iniciais o porque é um dos postulantes ao acesso. Após começar propondo o jogo, o time goiano viu o Oeste melhorar, criar duas chances e quase abrir o placar. Mas foi só isso, a partir daí o Atlético-GO marcou duas vezes com Pedro Raul, impôs seu ritmo e foi para o intervalo com vantagem de três gols no placar, após Mike ampliar nos minutos finais da primeira etapa, de pênalti.





A etapa final seguiu com total domínio do Atlético-GO, que chegou várias vezes com perigo pelo lado esquerdo com o lateral Moraes. Sem reação, o Oeste pouco incomodou o goleiro Kozlinski.





Aproveitando da má partida do adversário, o time goiano ampliou o placar e transformou a vitória em goleada. Oliveira subiu mais alto que a defesa do Oeste, testou firme e garantiu a vitória, a goleada e os três importantes pontos para o Atlético-GO.





Pela 36ª rodada, o Atlético-GO entra em campo na sexta-feira, às 21h30, contra o Paraná, no estádio Antonio Acccioly, em Goiânia. No sábado, às 16h30, o Oeste visita o Coritiba, no Couto Pereira. O GloboEsporte.com acompanha a partida em Tempo Real, com vídeos dos principais lances.





Globo Esporte