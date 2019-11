Atlético-GO vence o Paraná em confronto direto pelo acesso e dorme em 3º

O Atlético-GO conquistou um importante triunfo para retornar à elite do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, a equipe comandada por Eduardo Barroca aproveitou o apoio da torcida que foi ao Antônio Accioly, venceu o confronto direto com o Paraná por 1 a 0 e se manteve na zona de acesso faltando duas rodadas para o fim da competição. Matheuzinho marcou o gol solitário do embate.





Depois de um primeiro tempo brigado, mas de poucas chances de gol, o Atlético-GO colocou a bola no chão na segunda etapa e quase abriu o placar com Jorginho, que limpou a marcação no bico da grande da área e arrematou no travessão.





Na base do toque de bola, o Dragão chegou na cara do gol com Pedro Raúl, mas o atacante foi derrubado por Éder Sciola antes de concluir. O árbitro, sem pensar duas vezes, assinalou a infração e deu o pênalti. Na cobrança, o próprio Pedro Raúl bateu com força e parou em grande intervenção de Alisson.





De tanto martelar, os goianos chegaram ao gol já na reta final do segundo tempo. Em um contra-ataque fulminante, Jorginho arrancou e encontrou Matheuzinho. O atacante, pedido pela torcida no segundo tempo, bateu de primeira para estufar as redes e garantir o importante triunfo dos mandantes.





Com o resultado, o Atlético-GO vai aos 60 pontos e torce contra o Coritiba, que joga neste sábado diante do Oeste, para seguir na terceira colocação ao final da 36ª rodada. O Paraná, por sua vez, estaciona nos 54 pontos, segue em sexto e fica em uma situação complicada na briga pelo acesso.





O Atlético-GO volta aos gramados pela Série B na próxima quinta-feira, quando visita o Brasil de Pelotas, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bento de Freitas. Antes, na terça-feira, o Paraná encara o Criciúma, às 19h15 (de Brasília), no Heriberto Hulse.





FICHA TÉCNICA





ATLÉTICO-GO 1X0 PARANÁ





Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 15 de novembro de 2019, sexta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Cartões amarelos: Moacir, Mike e Jorginho (ATG). Leandro Almeida, Rodolfo, João Pedro, Judivan e Fernando Neto (PAR)





GOL

ATLÉTICO-GO: Matheuzinho, aos 32 minutos do 2°T.





ATLÉTICO-GO: Kozlinski; Reginaldo, Oliveira, Lucas Rocha e Nicolas; Nathan, Moacir (Matheuzinho) e Jorginho; Mike (Pedro Bambu), Pedro Raul e Aylon (Victor Paraíba)

Técnico: Eduardo Barroca





PARANÁ: Alisson, Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Fernando Neto, Luiz Otávio (João Pedro), Jhemerson (Judivan) e Matheus Anjos (Vitinho Mesquita); Bruno Rodrigues e Jenison

Técnico: Matheus Costa





Gazeta Esportiva