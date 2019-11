Barcelona deixa a desejar mais uma vez e só empata com Slavia Praga no Camp Nou

Poderia ter sido o jogo para uma reconciliação com a torcida, desconfiada em virtude das atuações pobres de bola na temporada. Mas o Barcelona em nada contribuiu e ficou no empate por 0 a 0 com o Slavia Praga, nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Os tchecos, claro, merecem o devido crédito por tirarem os catalães de sua zona de conforto, mas a sensação deixada pelos comandados de Ernesto Valverde é que ainda há uma longa estrada pela frente para tornar o time menos dependente das genialidades de Messi.





Não é que o Barcelona tenha sido anulado por 90 minutos, mas o Slavia mostrou que é possível incomodar o gignate também marcando adiantado em sua casa. O primeiro tempo foi parelho, embora Messi tenha acertado o travessão numa jogadaça e parado em Kolar, dono de boa atuação, logo depois. Na etapa final, Vidal teve um gol bem anulado, Messi quase marcou de novo em jogada de Ansu Fati... E só.





O Barcelona ficou sem marcar um gol no Camp Nou em todas as competições pela primeira vez desde fevereiro de 2018, quando também empatou com o Getafe. Não à toa recebeu vaias da torcida ao apito final. Valverde não consegue fazer o time jogar bem consistentemente, seja com Suárez (hoje lesionado), Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Arthur, Vidal...





O Barcelona foi aos oito pontos em quatro jogos e lidera o Grupo F. O Slavia é o lanterna, com dois, ciente de que a missão já era bastante espinhosa ao ter caído no "Grupo da Morte". Inter de Milão e Borussia Dortmund completam a chave - veja aqui a tabela. Na próxima rodada, marcada para 27 de novembro, Barcelona x Dortmund e Slavia x Inter.





Globo Esporte