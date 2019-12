Barroca comemora acesso à Série A, mas não continua no Atlético-GO na próxima temporada

A comemoração do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro vai até tarde no Atlético-GO. O time empatou com o Sport no Antônio Accioly, mas subiu após o América perder para o São Bento no Independência. Com isso, jogadores, torcida, dirigentes e comissão terão uma noite longa neste sábado.





Mesmo com a festa, com o grande desafio de disputar a primeira divisão, já é o momento de pensar no futuro. Durante a comemoração dentro de campo, o técnico Eduardo Barroca foi questionado sobre a permanência para próxima temporada. O técnico não quis confirmar.





- Não dá para confirmar. Estou há 45 dias sem ver meus filhos. O que eu mais quero agora é receber um abraço dos meus filhos e da minha esposa. E desfrutar deste momento que foi especial - explicou.





Porém, minutos depois, o presidente do clube, Adson Batista confirmou que Barroca não continua no Dragão na próxima temporada. O dirigente explicou que a saída já estava acertada essa semana.





- Ele não fica. Isso já estava decidido esta semana. Ele está com problemas com a família. Ele tem todo o meu respeito, batalhou bastante por esse acesso. Morou no nosso CT. Mas infelizmente não continua. Já começamos o planejamento para o próximo ano. Será desafiador, vamos brigar contra orçamentos de 500 milhões, tendo um de 25 milhões - disse à Rádio Sagres.





