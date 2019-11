Boselli indica permanência no Corinthians, diz que fará a matrícula das filhas e quer dobrar gols em 2020

(Foto: Ana Canhedo)









Mauro Boselli mudou o tom e, agora, parece estar convencido de que seguirá no Corinthians em 2020.





Animado com as mudanças no estilo do time com Coelho, com quem virou titular nos últimos dois jogos e será novamente contra o Inter, domingo, às 18h, na Arena; e já projetando novos tempos com Tiago Nunes em 2020, ele disse que pretende cumprir o seu compromisso até dezembro do ano que vem.





– Estou muito feliz aqui, tenho mais um ano de contrato. Não estou pensando em outra coisa que não seja jogar no Corinthians. Para mim, o primeiro aspecto da minha vida é minha família, mas estou tranquilo. Estou com a matrícula das meninas para ano que vem – disse ele, que é pai de três filhas.





– Tenho ótima relação com o presidente, com a diretoria, não pensei em sair antes e agora então que estou fazendo gols, e com a chegada de um técnico que fez bom trabalho no Athletico, não estou pensando em outra equipe que não seja o Corinthians – garantiu.





Com dez gols marcados em 43 partidas, Boselli acredita que poderá fazer suas estatísticas crescerem com a mudança no estilo de jogo.





Desde a saída de Fábio Carille, o Corinthians tem adotado mais ofensivo, o que tende a crescer com o técnico que assumirá o time na próxima temporada.





– O Athletico jogou contra o Boca Juniors, e eu sigo o Boca sempre, acompanhei, é um estilo que gosto muito. Pelas minhas características, de um centroavante, se ele (Tiago) vier com a mesma ideia de jogo, há potencial para fazer grandes coisas no ano que vem com esse estilo de jogo. Se eu fiz dez gols até agora, acredito que posso fazer o dobro de gols disso. Estou seguro que posso dar certo aqui, estou seguro que posso conseguir os objetivos neste ano e no próximo – projetou o centroavantes.





Como GloboEsporte.com mostrou, Boselli tem uma característica de precisar de poucos toques na bola para fazer um gol. Na coletiva, ele falou sobre o seu estilo definidor.





– Não sei se você se lembra da minha primeira entrevista coletiva. Falei que meu estilo é de finalizar a jogada, prefiro tocar pouco na bola, mas estar bem posicionado para finalizar a jogada. Meu estilo é esse, finalizador, para mim é importante o trabalho de equipe para que eu entregue um bom resultado.





Veja mais trechos da coletiva:





Coelho x Carille





– São estilos diferentes. A ideia de jogo do Dyego é pensar mais em atacar, em ter a bola, e a do Fábio era diferente. Com Fábio estávamos mais protegidos na parte defensiva, mas na ofensiva era o contrário. São diferentes, temos que nos readaptar neste mês na ideia do Dyego para o que resta do campeonato, que é importante para a gente.





Jogadores estão correndo mais com Coelho? Eles derrubaram Carille?





– Não creio nunca que um jogador vai querer prejudicar alguém, um treinador, se não ganhamos, nós perdemos prêmios, perdemos dinheiro, a vaga na Libertadores, ninguém quer isso.