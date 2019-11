Botafogo e Flamengo são denunciados pelo STJD e podem perder mandos de campo

A Procuradoria da Justiça Desportiva apresentou denúncia do confronto entre Botafogo e Flamengo, jogo realizado na semana passada, no Nilton Santos. Mandante, o Botafogo foi denunciado por atraso, não manter a infraestrutura necessária para a segurança da partida, desordens e tumulto entre membros das equipes no túnel de acesso ao vestiário. Visitante, o Flamengo responderá por desordens e pelo tumulto no acesso ao vestiário. Ambos podem ser punidos com perdas de mando de campo.





As denúncias serão julgadas na próxima quinta-feira (21). As informações são do site do STJD.





O Botafogo foi denunciado nos artigos 211 (deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização) e 213, inciso I do CBJD (deixar de prevenir e reprimir desordens). O Botafogo pode receber multa de até 100 mil, e o estádio Nilton Santos pode ser interditado por até 10 jogos.





O Flamengo foi denunciado no artigo 213 (desordem seja feita pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis). O Flamengo também corre risco de multa e perda de mando de campo.





A Procuradoria do STJD se baseou em imagens de violência que aconteceram dentro e fora da Nilton Santos antes, durante e depois do clássico. O procurador alega que a situação se agravou porque alguns torcedores do Flamengo compararam ingressos para o setor destinado à torcida do Botafogo. De acordo com o Bepe, 70 rubro-negros foram detidos por tentativa de invasão.





Expulso no clássico, o atacante Luiz Fernando também será julgado por conduta antidesportiva. Ele pode pegar de um a seis jogos de suspensão.





