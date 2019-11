Botafogo-SP empata nos acréscimos, mas Thiago Ribeiro marca na sequência e dá vitória ao Bragantino

(Foto: Ari Ferreira/CA Bragantino)









Em uma partida bastante movimentada no segundo tempo, o Bragantino conseguiu manter sua rotina de vitórias na Série B do Brasileiro. Desta vez, precisou de um bonito gol do veterano atacante Thiago Ribeiro, aos 48 minutos, para superar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, por 3 a 2, na noite desta sexta-feira.





Os outros gols do Massa Bruta foram marcados por Edimar e Ryller. O Pantera, que jogou boa parte do segundo tempo com um a menos – Rafael Costa foi expulso –, conseguiu reagir com Murilo, em cobrança de falta, e Bruno José, aos 46, porém, o esforço foi insuficiente para impedir a 20ª vitória do Braga na competição.





Líder com 68 pontos, o Bragantino, já com o acesso conquistado, pode celebrar o título na próxima rodada, caso vença e o Sport, segundo lugar, tropece. Matematicamente, o Massa Bruta precisa de mais quatro pontos em quatro partidas para garantir a taça da Série B.





O título coroaria uma campanha impressionante do Braga, que tem 20 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas. O time ainda conta com o melhor ataque, 59 gols, e a melhor defesa, 25, ao lado do Atlético-GO.





O Botafogo amargou sua sexta derrota em casa e praticamente deu adeus à luta pelo acesso. Para manter o sonho, o Pantera precisa vencer seus quatro jogos restantes e ainda torcer por derrotas dos times que estão à frente dele na tabela – neste momento, o Bota é o oitavo, com 47 pontos, mas pode cair para a décima colocação até o fim da rodada.





Logo aos três minutos, Aderlan foi derrubado por Luiz Otávio dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Bragantino. Na cobrança, Edimar abriu o placar. O Botafogo passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar e passar pela marcação do Massa Bruta. O Braga jogou por contra-ataques e teve chances de ampliar.





O jogo ganhou – e muito – em emoção. O Braga parecia que teria uma noite ainda mais tranquila quando Ryller, aos 21 minutos, em um chute de longe, fez 2 a 0, e, logo na sequência, o atacante Rafael Costa foi expulso por reclamação com o árbitro. A partir dos 30, com um golaço de falta de Murilo, o time da casa “renasceu” na partida, e o homem a menos em campo fez o Pantera mudar sua atitude, acuando o líder da Série B. A recompensa veio aos 46, com uma jogada que terminou nos pés de Bruno José e a bola no fundo da rede de Júlio César. Seria o cenário mais aceitável ao Bota pela circunstância do jogo. Mas os donos da casa descobriram dois minutos mais tarde porque o Bragantino é o primeiro colocado e já garantiu seu acesso à Série A. Em um escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Thiago Ribeiro, que chutou forte, sem chances para Darley, dando a vitória ao Massa Bruta.





O Bragantino segue sua busca pelo título na próxima terça-feira, quando enfrenta o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, às 21h30. O Bota entra em campo na quarta para enfrentar o Sport, às 21h30, no Santa Cruz.





