Brasil vira em cima do México e é tetracampeão do Mundial Sub-17

Foi suado, decidido nos acréscimos, mas o Brasil venceu o México neste domingo (17) por 2 a 1 e se consagrou tetracampeão da Copa do Mundo Sub-17. Kaio Jorge, de pênalti, e Lázaro foram os autores da vitória brasileira jogando no Estádio Bezerrão, em Brasília.

O Jogo

O Brasil começou pressionando o jogo, mas faltou pontaria para abrir o placar. Veron desperdiçou três boas chances, além de Peglow ter acertado a trave. Os mexicanos tiveram mais volume de jogo em alguns momentos, mas pouco para assustar.





Em alguns momentos, o Brasil se mostrou nervoso e apostava nas jogadas individuais, como o chute de Patryck, para boa defesa de García. E o primeiro tempo acabou zerado.





Na segunda etapa, mesmo cenário e ainda assim o Brasil pecava na pontaria. O México chegou mais certeiro e abriu o placar aos 20 minutos, após González cabecear no canto direito do gol brasileiro.





Com isso, o Brasil pressionou mais e se mostrou mais nervoso em alguns momentos. Faltava tranquilidade para marcar. Aos 35, Veron tentou o ataque, mas o zagueiro mexicano chegou com carinho e derrubou o atleta do Palmeiras. O lance seguiu e o árbitro foi acionado pelo VAR, que confirmou a penalidade. Na batida, Kaio Jorge bateu no canto, o goleiro Garcia tentou se esticar, mas a bola foi para o fundo das redes.





O gol deu ânimo ao Brasil, que pressionou e foi para o tudo ou nada. Aos 47, brilhou a estrela de Lázaro. Yan cruzou da direita e Lázaro acertou um chute de primeira no canto esquerdo mexicano. Nos últimos minutos, o Brasil segurou o placar e venceu o Mundial jogando em casa, no Estádio Bezerrão.