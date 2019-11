Brasileirão: Gabigol é jogador mais pesquisado pelos brasileiros

Em meio ao Brasileirão, a SEMrush, líder global em marketing digital, realizou uma pesquisa para checar quais são os craques e campeões favoritos dos brasileiros. O resultado? No topo, só deu Flamengo: Gabigol foi o jogador mais pesquisado, com uma média mensal de 200 mil buscas em seu nome, enquanto seu time conquistou o título de campeão nas pesquisas da internet, com média de 18 milhões de buscas por mês. Os dados apuram pesquisas feitas em mecanismos como Google e Bing, de janeiro a setembro de 2019.





Seguindo o pódio dos jogadores está o uruguaio Arrascaeta, meia do rubro-negro, com cerca de 167 mil buscas mensais por seu nome. O jogador recentemente ficou de fora da lista de convocação do Uruguai dos amistosos antes da Libertadores. Em terceiro lugar vem Pato, atacante do São Paulo, com 144 mil buscas, que vem sofrendo duras críticas da torcida nos últimos tempos por conta de seu desempenho no campeonato.





Em quarto lugar está Everton Sousa Soares, mais conhecido como Cebolinha. O craque alcançou a marca de pouco mais de 81 mil buscas em seu nome, e não é para menos: ele é um dos grandes destaques do Brasileirão e vem botando medo nos adversários. Na quinta posição vem Fagner, com 62 mil buscas em seu nome. O lateral recentemente conquistou o gol número 11 mil do Corinthians.





Vale, ainda, uma menção honrosa a dois grandes técnicos da temporada: Jorge Jesus, do Flamengo, com cerca de 84 mil buscas, e Mano Menezes, do Palmeiras, com 62 mil buscas mensais. Veja abaixo o top 10 completo de times e craques mais pesquisados, de acordo com dados da SEMrush:





JOGADORES (média de buscas mensais de janeiro a setembro de 2019)





1) Gabigol: 217 mil





2) Arrascaeta: 167 mil





3) Pato: 144 mil





4) Cebolinha: 81 mil





5) Fagner: 62 Mil





6) Paolo Guerrero: 61 mil





7) Cássio Ramos: 57 mil





8) Felipe Melo: 55 mil





9) Luiz Adriano: 51 mil





10) Ramires: 43 mil





TIMES (média de buscas mensais de janeiro a setembro de 2019)





1) Flamengo: 18,7 milhões





2) Palmeiras: 11,6 milhões





3) Corinthians: 11,3 milhões





4) Grêmio: 5,9 milhões





5) Cruzeiro: 4,6 milhões





6) Vasco: 4,3 milhões





7) São Paulo: 2,4 milhões





8) Fluminense: 2,3 milhões





9) Internacional: 1,9 milhões





10) Botafogo: 1,8 milhões