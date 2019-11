Bruno Henrique é eleito o craque da Taça Libertadores da América

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi eleito o craque da Taça Libertadores da América. O anúncio foi divulgado após a vitória por 2 a 1 diante do River Plate, na grande decisão da tarde deste sábado, em Lima, no Peru, ele recebeu uma anel como prêmio.





- Tive um desempenho muito bom na Libertadores. Campeonato muito difícil. Feliz pela minha performance, mais ainda pelo título. O sonho começou em Oruro, passamos por diversidades, Emelec, Inter, Grêmio... Só tenho a agradecer a Deus por esse momento lindo no Flamengo. Agora é dar continuidade. Temos muitas coisas para correr atrás - disse o atacante.





O jogador foi decisivo em várias partidas para o Flamengo durante a campanha e terminou a competição com cinco gols. Na decisão, iniciou a jogada do primeiro gol de Gabigol, aos 43 minutos do segundo tempo.





- Dedico o prêmio à minha família. Passei por um momento difícil em 2018, tive uma lesão no olho. Só tenho a agradecer a eles. Se hoje estou comemorando esse sonho é porque Deus quis e merecemos - prosseguiu Bruno Henrique.





Globo Esporte