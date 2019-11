China bate Brasil nos pênaltis e fatura Torneio Internacional de Futebol Feminino

Após 0 a 0 no tempo normal, o Brasil perdeu por 4 a 2 para a China nos pênaltis e viu a seleção anfitriã faturar o Torneio Internacional de Futebol Feminino. Foi o segundo vice-campeonato de Pia Sundhage no comando da Seleção. Em setembro, também nos pênaltis, o Brasil caiu para o Chile no Torneio de São Paulo.





O Brasil viu a China começar pressionando, mas depois controlou o jogo e terminou o primeiro tempo criando boas chances com Marta, Debinha e Ludmila. No segundo tempo, o Brasil jogou mal, assim como China, que pouco incomodou. Nos acréscimos, Geyse, sozinha, chutou para fora uma chance de ouro que poderia ter evitado os fatídicos pênaltis. Tamires e Andressinha desperdiçaram suas cobranças.





Globo Esporte