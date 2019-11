Clubes da LaLiga Santander concordam em manter o preço de seus ingressos em 25 euros

Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Eibar, Deportivo Alavés e Osasuna concordaram em manter o preço de seus ingressos em 25 euros para os jogos entre as equipes, mais uma razão para os torcedores esperarem ansiosamente pelos clássicos da competição. A iniciativa criou uma tendência que parece se encaixar em muitos outros clubes do campeonato espanhol.





Um clássico local é sempre uma ocasião memorável na Espanha e agora os torcedores visitantes fazem viagens rápidas aos estádios de seus adversários, com preços mais acessíveis. “Queremos criar uma excelente atmosfera em cada um dos nossos clássicos, como você já via quando recebíamos o Real Sociedad e Alavés”, é a mensagem do Atlético de Bilbao, que já recebeu dois clássicos na atual temporada. “Também queremos que nossos torcedores possam assistir a equipe fora de casa de um jeito que não seja tão caro”.





O principal objetivo da colaboração não é aumentar o número de público em seus estádios, mas o desejo de incentivar uma filosofia de união, aproximando fãs de diferentes regiões para apoiar seus times. “Fica mais fácil para os torcedores visitantes viajarem para partidas tão especiais quanto os clássicos”, afirma o diretor de comunicações do Eibar, Unai Artexte, ressaltando também que as economias feitas podem incentivar os torcedores a passar mais tempo na cidade de seu rival, antes ou após as partidas.





“Queremos desenvolver um bom ambiente entre os torcedores de diferentes equipes”, é a postura do Real Sociedad. Devido à reforma em seu estádio nos últimos dois anos, o clube de San Sebastián não conseguiu oferecer ingressos para a torcida visitante durante o período, mas espera com essa iniciativa, aliada ao aumento da capacidade de sua arena, atrair uma grande quantidade de torcedores visitantes.





“Os clássicos no País Basco são datas que os fãs marcam em seus calendários, já que existe uma saudável rivalidade entre os clubes, criando uma atmosfera única para os jogos”, explicou Irati Lauzurica, gerente de ingressos do Deportivo Alavés. “Acontecem encontros, almoços e atividades entre os fãs. Será bom que essa atmosfera seja vista pela TV, demonstrando a relevância, interesse e o poder de atração desses jogos”.





O novo acordo é visto com empolgação pelo Osasuna, clube de Pamplona que acaba de voltar à LaLiga Santander após vencer a segunda divisão do futebol espanhol na última temporada. As obras do estádio El Sadar nesta temporada significam que será difícil levar grandes públicos visitantes, mas o clube pensa em longo prazo. “Esperamos que, no futuro, mantenhamos a tradição de grandes públicos visitantes que são bons para o clube e a cidade”, afirma o diretor de comunicação do clube, Santiago Zuza. Mesmo assim, o clube pensa em alternativas, à medida que as obras avancem. “Atribuiremos uma área nobre para o público visitante e também teremos espaços para pessoas com dificuldade de mobilidade, além de aprimorar os pontos de acesso e serviços”, completa.





Embora tenha sido firmado entre os cinco clubes vizinhos, acordos semelhantes já estão sendo feitos por toda Espanha. “Pode ser o início de uma série de acordos entre diferentes clubes da LaLiga, para que a presença nos estádios seja a mais alta possível, sempre priorizando os fãs”, é a mensagem do Real Sociedad.





O Atlético de Bilbao tem um acordo semelhante com o Celta de Vigo, enquanto o Osasuna faz pactos com o Betis, Levante e Villarreal. É do interesse dos clubes e da LaLiga o trabalho em direção a um futuro que o respeito entre os fãs seja desenvolvido e destacado. “Essas medidas ajudam a mostrar que os torcedores são importantes no futebol. Temos de dar as boas-vindas a todos que querem aproveitar o esporte nos nossos estádios”, finaliza Santiago Zuza.