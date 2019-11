COI planeja introduzir teste genético na Olimpíada de Tóquio 2020 para combater o doping

(Foto: Hanna Lassen / Getty Images)









O Comitê Olímpico Internacional (COI) pretende contar com mais uma arma na luta contra o doping para a Olimpíada de Tóquio. Além do passaporte biológico e dos exames antidoping de sangue e urina, a entidade máxima do Movimento Olímpico planeja introduzir nos Jogos um teste genético, que está sendo desenvolvido por pesquisadores. Presidente do COI, Thomas Bach afirmou nesta terça-feira que o avanço das pesquisas o fazem crer na implementação do novo método antidopagem já para Tóquio 2020.





- Com a pesquisa sobre sequência genética progredindo bem, essa nova abordagem pode ser um método inovador para detectar doping no sangue, semanas ou mesmo meses depois do doping. Se aprovado pela Wada (Agência Mundial Antidoping), esse novo teste genético pode ser utilizado já na Olimpíada de Tóquio 2020. Queremos que os trapaceiros nunca se sintam seguros, a qualquer hora, em qualquer lugar - disse Thomas Bach, na abertura da Conferência Mundial sobre Doping no Esporte organizada pela Wada, em Katowice, na Polônia.





O teste genético é uma pesquisa liderada desde 2006 pelo australiano Yannis Pitsiladis, membro da Comissão de Medicina e Ciência do COI e professor de genética e ciências do esporte na Universidade de Brighton, no Reino Unido. É considerado o maior avanço no combate ao doping desde a introdução do passaporte biológico em 2002.





Além do teste genético, a Wada e o COI pretendem implementar o teste seco de sangue (DBS na sigla em inglês). O método coleta pequenas amostras de sangue a partir de um pequeno furo no dedo também pode ser novidade nos Jogos de Tóquio 2020.





- O DBS pode muito bem revolucionar a luta contra o doping, pois vai permitir uma coleta de amostras mais rápida, simples e economicamente eficiente. As amostras podem ser transportadas e armazenadas de maneira mais fácil e barata - disse Bach, que colocou como prazo máximo de introdução do DBS a Olimpíada de Inverno de Pequim 2022.





