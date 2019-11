Com astros, STU Open fecha temporada e consolida Brasil como destino mundial do skate

(Foto: Tauana Sofia)









Em 2019, o Brasil se consolidou como um dos principais destinos para o skate profissional internacionalmente. O país abriu o calendário em janeiro, quando recebeu etapa final do campeonato Mundial de Street (a Street League Skateboarding), e vai encerrar neste fim de semana com o STU Open, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.





No total, o país sediou cinco grandes eventos internacionais. Foram duas etapas da Street League, uma da Vans Park Series, o Mundial de Park, e agora vai reunir no STU Open as duas modalidades olímpicas no mesmo campeonato, com nomes importantes somando pontos valiosos para a conquista da vaga para Tóquio 2020, quando o skate estreia no programa olímpico.





Por isso, mais de 200 skatistas de 39 países estão no Rio para competir. Entre eles, vale destacar o multicampeão Pedro Barros; a atual campeã mundial de Street, Pâmela Rosa; os americanos líderes do ranking mundial de Park e Street, respectivamente, Heimana Reynolds e Nyjah Huston, além de revelações, como Rayssa Leal, a Fadinha do skate. Letícia Bufoni, referência no skate de rua, está fora por conta de uma lesão na perna esquerda.





- Eu gosto muito, e eu gosto ainda mais de ver o skate com essa força, trazendo pessoas do mundo inteiro, junto em um lugar maravilhoso como é o Rio, aqui no Brasil. e a gente poder trazer essa inspiração para a galera local da área. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas, porque a minha vida inteira, quando eu pude ver algum evento de skate que tinha esses ídolos aqui, eu saía muito inspirado. E eu sei que as pessoas aqui também vão sair. É maravilhoso - disse Pedro Barros.





O campeonato, que começa nesta quarta-feira e vai até domingo (17/11), abre a segunda janela olímpica, distribuindo 60 mil pontos para o primeiro colocado no Park. Já no Street, a etapa somará 40 mil pontos para o campeão.





No Street feminino, as brasileiras vêm forte para competição. No ranking olímpico, a líder é a paulista Pâmela Rosa, atual campeã mundial da modalidade, seguida de Rayssa Leal, na segunda posição, e a japonesa Aori Nishimura em terceiro lugar.





Já entre os homens, o brasileiro Kelvin Hoefler aparece em quarto lugar no ranking olímpico. A primeira colocação está com o americano Nyjah Huston, seguido do japonês Yuto Horigome, e o português Gustavo Ribeiro.





- Estou bem animado para a etapa do Rio, pois amo a cidade e a torcida me incentiva muito. Vai ser uma grande competição - afirma Kelvin.





No Park, as japonesas lideram o ranking com Misugu Okamoto, em primeiro lugar, e Sakura Yosozumi em segundo. A britânica Sky Brown, de apenas 11 anos, completa o terceiro lugar. As brasileiras ficam no sétimo lugar com Dora Varella, e oitavo, com Isadora Pacheco.





- Estou muito animada para competir aqui. O evento vai ser incrível, com disputa das duas modalidades, shows, muita coisa bacana. Estou no Rio há alguns dias e está sendo uma experiência muito legal - relatou Sky.





No Park masculino, o líder é o americano Heimana Reynolds, seguido dos brasileiros Luiz Francisco com o segundo lugar e Pedro Barros, em terceiro.





Os 15 melhores atletas do Ranking Olímpico da World Skate (OWSR) estão automaticamente qualificados para o STU Open, sem precisar disputar as eliminatórias. Os dois melhores resultados de cada skatista na primeira janela olímpica (de janeiro a setembro de 2019), e os cinco melhores resultados da segunda janela (de outubro de 2019 a maio de 2020) serão considerados na classificação para os Jogos.





- Esse campeonato vale 60 mil pontos, é uma pontuação bem alta, vai ajudar bastante pra garantir uma pontuação boa para o ranking. Vai ajudar bem, já conheço a pista, estou feliz com a volta que eu planejei e espero que me dê muito bem, porque vai ajudar bastante - comentou a brasileira Dora Varela.





O SporTV 2 transmite as finais neste domingo, a partir das 12h30 (de Brasília). No sábado, o GloboEsporte.com vai transmitir ao vivo as semifinais do Park a partir das 12h20.





