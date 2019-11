Com dois gols de Bia Zaneratto, Brasil goleia o Canadá e vai à final de torneio na China

(Foto: Daniela Porcelli/CBF)









A seleção brasileira feminina segue embalada sob o comando de Pia Sundhage. Em mais um teste no ciclo de preparação para a Olimpíada de 2020, o Brasil goleou o Canadá por 4 a 0, nesta quinta-feira, e avançou para a final do Torneio Internacional da China. Bia Zaneratto se destacou com dois gols, e Formiga e Chú também marcaram no confronto disputado em Chongqing.





A goleada sobre as canadenses assegura a classificação do Brasil para a decisão do torneio amistoso, que será realizada no próximo domingo, às 8h35 (de Brasília). O rival será definido ainda nesta quinta: o vencedor do confronto entre China e Nova Zelândia.





O triunfo também mantém a seleção invicta sob o comando da técnica Pia Sundhage, que chegou à equipe em agosto, depois da Copa do Mundo disputada na França. Em cinco partidas com a sueca, o Brasil venceu quatro vezes (Argentina, Inglaterra, Polônia e Canadá) e empatou uma (diante do Chile, que venceu em disputa de pênaltis).





O Brasil construiu o bom resultado rapidamente, abrindo o placar logo aos 11 minutos. Bia Zaneratto tomou a bola na saída do Canadá, chutou, e Chú pegou rebote da goleira, batendo para o fundo das redes. Aos 22, Formiga ampliou finalizando de cabeça, após boa jogada e cruzamento de Marta. Ainda na etapa inicial, aos 40, Debinha acionou Bia Zaneratto, que chutou colocado e colocou 3 a 0 no placar.





No segundo tempo, a técnica Pia Sundhage começou a operar substituições para fazer novos testes, sacando Formiga e Debinha e colocando em campo Aline Milene e Andressinha logo após o intervalo. O Brasil seguiu criando chances, e o Canadá chegou a colocar uma bola na trave, aos oito minutos.





Porém, aos 12, Tamires tocou para Bia Zaneratto, que passou pela zaga canadense e, cara a cara, bateu para o fundo do gol. Após o quarto gol, Pia colocou Andressa Alves e Tayla em campo, tirando Kathellen e Chú. Ainda foram ao gramado Raquel e Geyse, substituindo Marta e Bia Zaneratto.





Globo Esporte