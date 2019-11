Com final maluco, Palmeiras e Corinthians empatam no Pacaembu

(Foto: Marcos Ribolli)









Palmeiras e Corinthians protagonizaram neste sábado um Dérbi que entrará para a história. O futebol apresentado no empate por 1 a 1 ficou longe dos principais duelos entre os grandes rivais de São Paulo, mas não faltou emoção, sobretudo no fim da partida. Depois de Walter pegar um pênalti de Gustavo Scarpa (marcado com a ajuda do VAR), Michel Macedo colocou o Timão em vantagem com um golaço aos 46 minutos. Quando a vitória alvinegra parecia calar a irritada torcida alviverde, Bruno Henrique deixou tudo igual aos 48 e impediu a derrota.





O empate no Dérbi faz o Palmeiras chegar aos 67 pontos, em segundo lugar. O Flamengo, líder com 74, enfrenta o Bahia, neste domingo, no Maracanã, e pode abrir dez pontos de vantagem – restarão seis rodadas. No próximo domingo, o Verdão pega o Bahia, às 16h, na Fonte Nova, em Salvador.





Após o segundo jogo sob o comando do técnico interino Dyego Coelho, o Corinthians pulou para os 49 pontos, em sexto lugar, limite para se classificar à Libertadores. O Athletico, sétimo com 47, e o Internacional, oitavo com 46, jogam no domingo contra São Paulo (no Morumbi) e Fluminense (no Beira-Rio), respectivamente. Agora, o Timão pega o Internacional, domingo que vem, às 16h, em Itaquera.





Com uma cabeçada perigosa de Boselli e um chute de fora da área de Ramiro, o Corinthians iniciou o clássico em cima do Palmeiras. Aos poucos, porém, o Verdão ganhou confiança e começou a criar mais chances. Primeiro com Bruno Henrique, em cobrança de falta, depois com Dudu, tentando surpreender o goleiro Walter. A melhor delas, porém, foi aos 32. Dudu fez linda jogada e abriu para Scarpa chutar cruzado, para fora. O Corinthians, no contra-ataque, buscou chegar mais perto do gol de Weverton. O mais perto, no entanto, foi em chute de Pedrinho que explodiu na zaga adversária.





O Palmeiras voltou bem melhor para o segundo tempo. E deu trabalho ao goleiro Walter, do Corinthians. Primeiro com chutes de Deyverson e de Dudu. E depois, mais adiante, em pênalti cobrado por Scarpa que o goleiro do Timão defendeu. Sem criatividade, o Corinthians optou por tentar encaixar um contra-ataque. Mas não conseguiu ter sucesso. Do outro lado, Borja, depois de dominar no peito, quase marcou para o time mandante aos 39. O Palmeiras não desistiu da pressão. E aos 44, Bruno Henrique acertou a trave. Quando a pressão alviverde só aumentava, o Corinthians chegou ao gol. E um golaço! Michel Macedo invadiu a área pela direita e soltou uma bomba no ângulo de Weverton. Mas o Verdão ainda teve força para empatar. Após sobra de bola na área, Bruno Henrique bateu cruzado e empatou.