Com gols de Cavani, Agüero, Messi e Suárez, Argentina e Uruguai ficam no empate

Era pra ser só um amistoso entre Argentina e Uruguai. Mas o Clássico do Rio da Prata foi tenso, cheio de faltas, com o time de Messi e companhia propondo mais o jogo do que Suárez e conterrâneos. Apesar disso, o 2 a 2 (com gols de Cavani e Suárez de um lado, e Agüero e Messi de outro) foi um resultado justo.





Com o empate em 2 a 2, o Uruguai vai chegar à marca de um ano inteiro sem perder. A última derrota dos comandados de Óscar Tabárez foi para a França, em 20 de novembro, quando perdeu por 1 a 0. De lá para cá foram 13 jogos, sendo oito vitórias e cinco empates.





Algumas pessoas podem se lembrar da queda diante da seleção peruana na semifinal da Copa América, mas como os uruguaios foram eliminados nos pênaltis, não configura como uma derrota.





O cara tava querendo jogo! Messi fez uma grande partida na noite desta segunda-feira em Israel. O camisa 10 deu toque de letra, driblou e fez de tudo um pouco, isso sem contar a assistência perfeita para Agüero marcar o primeiro gol da Argentina e marcar ele próprio o segundo de sua seleção.





Números do jogo





Posse de bola: 67% x 33%





Escanteios: 10 x 1





Chutes a gol: 4 x 1





Finalizações para fora: 6 x 0





Faltas cometidas: 17 x 20





Impedimentos: 0 x 4





