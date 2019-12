Com herói improvável, Coritiba vira sobre o Vitória e sobe para Série A

O Coritiba está de volta à Série A do Brasileirão! Em tarde de um herói improvável, o Coritiba fez sua parte e garantiu o retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Coxa contou com dois gols de Wanderley, em seu quarto jogo na Série B, para fazer 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão, de virada, e confirmar o acesso após dois anos na segunda divisão. Gols que deram tranquilidade ao time e garantiram o terceiro lugar, só atrás de Bragantino e Sport - o Atlético-GO também subiu.





Em uma temporada marcada por lesões, Wanderley guardou o melhor para o final. O atacante entrou em campo no segundo tempo, no lugar do machucado Igor Jesus, e brilhou com os dois gols do Coxa - os primeiros gols dele na Série B. Confira a matéria especial sobre o camisa 13.





Com o resultado, o Coritiba coroou a campanha de recuperação e terminou a Série B com 13 jogos de invencibilidade. Nesse período, a equipe de Jorginho se fortaleceu na defesa sofreu apenas oito gols.





O Coxa começou com mais posse de bola e teve ótima chance aos 13 minutos, quando Robson saiu na cara do gol, mas Martín Rodríguez fechou o gol. A resposta do Vitória foi imediata, com Baraka perdendo livre na área. Os mandantes passaram a assustar mais e chegaram em chutes de Eron e Romisson. Com o passar do tempo, as defesas prevaleceram, e a etapa inicial foi ficando morna. Só que, nos acréscimos, Eron descolou ótimo passe para Anselmo Ramon, que saiu na cara do gol e precisou de duas chances para abrir o placar.





Em busca de pelo menos um empate, o Coritiba saiu mais para o jogo e colheu os frutos. Antes, Serginho mandou uma bomba e exigiu boa defesa de Martín. Na sequência, Felipe Gedoz também parou em Muralha. Só que, aos 15, o Coxa empatou. Robson cruzou rasteiro, e Wanderley se esticou todo para completar para o gol. O Vitória até equilibrou as ações, mas só ameaçou na bola aérea. E o Coxa aproveitou uma dessas saídas para virar com Wanderley - ele recebeu de Juan Alano e chutou na saída do goleiro. Virada heroica e decisiva. O Coxa é Série A.





A virada serviu para confirmar um acesso sem muitos sustos, até porque os rivais diretos, América-MG e Atlético-GO, não venceram. Com isso, mesmo se perdesse, o Coxa subiria. O time de Jorginho terminou em terceiro, com 66 pontos. Já o Vitória - que não brigava por mais nada - finalizou a competição em 12º, com 45 pontos.





Globo Esporte