Gustavo Gómez tem lesão muscular e pode voltar ao time do Palmeiras só em 2020

O zagueiro Gustavo Gómez pode retornar ao time do Palmeiras somente em 2020. O paraguaio sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no último domingo, na derrota de 2 a 1 para o Grêmio, e deve ser desfalque por pelo menos duas semanas.





Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem mais quatro partidas no torneio: Fluminense (dia 28/11, no Maracanã), Flamengo (dia 1/12, na arena), Goiás (dia 5/12, na arena) e Cruzeiro (dia 8/12, no Mineirão).





O departamento médico do Verdão não divulga prazo de recuperação dos atletas. Mas se Gómez for ausência por duas semanas, o paraguaio vai retornar aos trabalhos com bola somente na pré-temporada de 2020.





Sem o paraguaio, Mano Menezes conta com Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos como opções para formar dupla de zaga ao lado de Vitor Hugo. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense.





Globo Esporte