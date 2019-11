Com mercado mapeado, Flamengo busca reforços para 2020 e faz contato por Wendel

(Foto: Getty Images)









Com os títulos brasileiro e da Libertadores assegurados, o Flamengo pretende intensificar negociações por contratações para 2020. Até para não largar atrás no mercado, o clube não vai aguardar o Mundial e já tem conversas em andamento. Houve contatos, por exemplo, com Wendel, volante do Sporting. A direção não comenta negociações.





Há dois anos no futebol português, o ex-jogador do Fluminense tem contrato com o Sporting até 2023. A ideia, em um primeiro momento, é conseguir um empréstimo com o clube de Lisboa. Não é a primeira vez que o Flamengo procura o jogador, que tem interesse em jogar no campeão da Libertadores.





- Não podemos falar muito sobre coisas que ainda precisam ser conversadas. Mas certamente fatores naturais acabaram aproximando as duas partes: a boa performance no Sporting, a visibilidade de uma seleção olímpica e também o projeto do Flamengo em querer qualificar cada vez mais seu elenco.





- Não temos um prazo, mas queremos definir essa situação logo no início da janela europeia, para o Wendel ficar tranquilo. Saindo ou ficando no Sporting, seu objetivo e foco total está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas do meio do ano que vem – comentou Cláudio Moisés dos Santos, tio e empresário de Wendel.





Aos 22 anos, Wendel é nome frequente na seleção olímpica. O jogador vinha sendo titular do Sporting, mas foi afastado do time principal, recentemente, por questões disciplinares. O brasileiro foi punido por ter permanecido até mais tarde em um restaurante. Como é reincidente, foi rebaixado para a equipe sub-23, mas já voltou a ser relacionado para a equipe principal.





Segundo a imprensa portuguesa, Wendel entrou na lista de negociáveis. A multa é de 60 milhões de Euros, mas o Sporting aceitaria vendê-lo por 20 milhões de Euros. Um eventual acerto com o Flamengo, no entanto, seria por empréstimo.





Wendel trabalhou com Jorge Jesus no Sporting, quando chegou a Portugal. Os dois trocaram mensagens quando o treinador foi contratado pelo Flamengo.





- Existe a admiração do jogador pelo Flamengo e pelo jeito de jogar do Jorge Jesus. Wendel hoje é um atleta que está na Seleção Olímpica e tem grandes ambições na carreira – disse Cláudio Moisés.





Desde a saída de Cuéllar o Flamengo procura volantes no mercado. Bruno Guimarães, do Athletico-PR, além de Rodrigo Dourado e Patric, do Inter, são outros nomes que estão ou estiveram no radar.





Além de volante, o Flamengo tem como prioridade definir a situação de Gabigol. O herói da Libertadores tem contrato de empréstimo até dezembro, já há um acordo há meses com a Inter de Milão, mas a primeira pedida salarial do camisa 9 foi considerada muito alta. Com ou sem acerto, o clube pretende contratar mais um centroavante.





