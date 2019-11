Com o VAR em ação, Campeonato Brasileiro de 2019 tem recorde de pênaltis marcados

O assunto VAR foi um do assuntos mais abordados no Esporte Espetacular na manhã deste domingo. A edição atual do Campeonato Brasileiro, que é a primeira com o árbitro de vídeo, já teve 98 pênaltis, sendo 63 com orientação direta da tecnologia. O aumento de penalidades também aconteceu na última Copa do Mundo. Na Rússia, foram 11 a mais do que das recordistas anteriores.





- A orientação que a gente passa é exatamente buscar o erro claro. Pode ter uma imagem de um erro, conclusiva e não não ser um erro grande, mas o árbitro de vídeo está vendo um pênalti incontestável para chamar o árbitro na beira do campo e dizer que ele sugere uma revisão. Teoricamente, o arbitro de vídeo só chama por erro - explicou Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF.





Arnaldo César Coelho (ex-árbitro)





- Evidente que, com a criação do VAR, o árbitro está usando o VAR como uma ajuda, mas deveria ser invertido isso.





Paulo César de Oliveira (comentarista de arbitragem do Grupo Globo)





- Os árbitros de campo não estão tomando a decisão e transferindo a responsabilidade para a cabine do VAR e isso acaba tendo um impacto emocional muito grande. Quando o VAR recomenda uma revisão, o árbitro de campo já vai sugestionado a mudar sua decisão, dificilmente ele mantém.





