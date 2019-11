Com proposta na mesa há mais de dois meses, futuro de Gabigol no Flamengo segue indefinido

O tom após o título foi de brincadeira, mas o assunto é sério. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou que o atacante disse que "agora, você terá que me pagar o triplo, o quádruplo". O dirigente respondeu: "Mas eu também fui campeão. Vai com calma". As movimentações para a permanência do jogador já acontecem há mais de dois meses. Na festa no Centro do Rio, muitos gritos de "Fica, Gabigol".





Foco no momento decisivo. Essa foi a justificativa de Gabigol para dar a resposta se fica ou não no Flamengo apenas em dezembro. O entorno do jogador, porém, foi comunicado do acerto entre o Rubro-negro e a Internazionale de Milão e tomou conhecimento da proposta do clube brasileiro para o atacante há cerca de dois meses e meio, bem antes da final da Libertadores e da fase que decidiu o Campeonato Brasileiro.





Pelo lado do jogador houve uma pedida salarial considerada alta – mesmo com o momento financeiro favorável do clube e a grande fase do jogador. Os vencimentos atuais de Gabigol giram em torno de 1,25 milhão, o maior do elenco.





- Eu nunca vou estar à frente do Flamengo - disse o atacante durante a festa do Flamengo no Jóquei Clube na noite deste domingo.





Com a Internazionale de Milão, tudo certo. E há um bom tempo, em negociação conduzida pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelo diretor Bruno Spindel. Ambos mantiveram contato constante com dirigentes italianos, diretamente ou através de figuras com bom trânsito na Inter.





Braz, inclusive, foi quem bancou o risco pela contratação de Gabigol, visto que algumas pessoas do clube temiam a relação custo-benefício e até mesmo o comportamento extracampo do jogador – mas além de um caminhão de gols, ele não teve problemas disciplinares, apenas o excesso de cartões. Abel Braga, técnico na ocasião, também não se empolgou muito quando o nome entrou em pauta.





O atual contrato de empréstimo do jogador com o Flamengo é válido até o fim de 2019.





Segundo o GloboEsporte.com apurou, com 16 milhões de euros, o Flamengo compraria 80% dos direitos econômicos de Gabigol, com os 20% restantes sendo da Inter.





Faltava amarrar as pontas com o atacante, que tomou conhecimento das condições há um tempo, depois dos contatos do Flamengo com seus representantes. Mas ele não teve pressa e segue sem anunciar sua decisão.





Escutar outros clubes não está descartado e o staff de Gabigol mapeia o mercado. Dentro do Flamengo, no entanto, há a sensação de que uma oferta de alguma equipe da primeira prateleira dos principais campeonatos da Europa é improvável.





Mas o Flamengo não entrará em leilão e não pretende aumentar um centavo do que já apresentou ao camisa 9. O clube, claro, irá aguardar a resposta. Mas não parado. Braz e Spindel já buscam possíveis reforços para o ataque, antes do superaquecimento do mercado e já visando o planejamento para a temporada 2020.





Após a goleada sobre o Corinthians, no último dia 3, Marcos Braz disse que a bola está com o atacante. O vice de futebol foi claro no recado:





- A gente conversa com empresários dele, família. Chega uma hora em que começa a dar uma "afunilada". E chegou a hora. Tem que ver se ele quer jogar ou não aqui em 2020. O prazo, teoricamente, é o último dia de contrato dele. Mas, não vou ficar esperando até o último dia. Estamos em reta final de temporada. Ele é superimportante para o Flamengo. Até por essa importância, uma reposição tem que ser feita com calma e tranquilidade. A prioridade é o Gabriel, a gente quer o Gabriel. Mas, tem que ver o que ele quer.





Globo Esporte