Conmebol chama dirigentes para reunião nesta terça-feira sobre final da Libertadores

A Conmebol anunciou pelas suas redes sociais que convocou os presidente de Flamengo, River Plate, CBF, AFA (Associação de Futebol Argentino) e ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional do Chile) para uma reunião na próxima terça-feira, em sua sede, em Luque, no Paraguai. Na pauta, a "revisão de todos os aspectos da organização" da final única da Copa Libertadores, marcada para o dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago.





A expectativa é que seja anunciada uma nova posição sobre a realização ou não da decisão na sede escolhida. Por causa da crise no Chile, com protestos há três semanas, o presidente Sebastián Piñera cancelou na manhã da quinta-feira passada dois eventos importantes com chefes de Estado no país, entre fim de novembro e início de dezembro. A Conmebol, então, passou a cogitar um plano B. No mesmo dia, à tarde, a ministra de Esportes chilena garantiu apoio à organização do jogo. Palco da final da Copa Sul-Americana no próximo sábado, entre Colón e Inependiente del Valle, o Paraguai se ofereceu para receber também a disputa pelo título da Libertadores.





A convocação para uma supermanifestação no Chile justamente no dia da decisão entre Flamengo e River Plate aumentou a preocupação dos envolvidos na partida. O técnico argentino Marcelo Gallardo chegou a expressar certa inquietação a respeito do tema.





Globo Esporte