Conmebol condecora Pepe e Luizão como lendas do futebol sul-americano

Enquanto torcedores de Flamengo e River Plate vivem o clima de ansiedade para a final da Copa Libertadores, neste sábado, às 17h (de Brasília), dois ex-jogadores brasileiros foram homenageados pela Conmebol nesta sexta-feira. Em evento realizado em um hotel em Lima, onde será a final continental, o ex-santista Pepe e o ex-atacante Luizão foram condecorados como lendas do futebol sul-americano.





A torcida dos dois ex-jogadores ficará com o time brasileiro. Pepe disse que vai torcer para o Flamengo e Luizão o acompanhou, afirmando que tem Zico como ídolo e que por ser rubro-negro, está com o coração acelerado para o jogo, mas também deram sugestões aos brasileiros, principalmente no lado psicológico: atenção à catimba argentina e paciência caso o time leve um gol para poder tentar virar o jogo nos minutos seguintes.





Os dois receberam um pequeno broche para homenagear seus feitos, junto aos argentinos Cavenaghi e Battaglia. Os quatro atletas conquistaram ao menos um título da Copa Libertadores em suas carreiras: Pepe venceu as edições de 1962 e 1963 com o Santos de Pelé; Luizão conquistou o troféu com o Vasco, em 1998, e com o São Paulo, em 2005; Battaglia venceu o torneio quatro vezes com o Boca Juniors (2000, 2001, 2003 e 2007); e Cavenaghi triunfou uma vez com o River Plate, em 2015.





Ainda nesta sexta-feira, a Conmebol promoverá um duelo entre veteranos para esquentar a final de Lima. Estarão em campo no jogo festivo atletas como o ex-goleiro Julio César, os ex-zagueiros Luisão, Juan e Ruggeri, o ex-lateral Sorín e o ex-volante Gavilán.





Flamengo e River Plate fazem a final da Taça Libertadores neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. A TV Globo e o GloboEsporte.com transmitem o jogo ao vivo, e o site também acompanha em Tempo Real.





