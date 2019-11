Conmebol devolverá dinheiro e tentará acordo com companhias aéreas

Por Redação Blog do Esporte









A Conmebol anunciou em reunião nesta quarta-feira (6) que irá devolver o dinheiro dos torcedores que compraram ingresso para a final da Libertadores no Chile e que dará prioridade de nova compra para quem já possuía ingressos. Com a mudança da decisão para Lima, no Peru, a entidade preferiu devolver o dinheiro, caso algum torcedor não se interesse mais pela partida.





A entidade devolverá o dinheiro dos torcedores, sem a transferência automática, sendo assim, poderão optar apenas pelo reembolso.





“Estamos tomando todas as providências para que o sistema de devolução de dinheiro para quem comprou ingressos esteja implementado em pouco tempo. Vamos dar prioridade a quem comprou ingresso, para que possam comprar ingressos para o novo palco do jogo”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.





Além disso, foi comunicado que a Conmebol está tentando um acordo com as companhias aéreas para explicar a mudança por motivo de força maior e tentar negociar tarifas especiais para remarcações e novos voos.





Confira a nota oficial divulgada pela Conmebol:





"Com a mudança de sede da final única para a cidade de Lima, e considerando que os torcedores de ambas as equipes podem manter ou mudar suas decisões de viajar, a CONMEBOL estabelece as seguintes modalidades:





A) CONMEBOL devolverá 100% do valor das entradas aos torcedores que tenham comprado por meio da forma de pagamento pela qual realizaram a compra.





B) Aos mesmos torcedores se emitirá um novo código, que lhes dará direito de preferência de compra em até 72 horas. Após o prazo, o código ficará inválido, e as entradas serão colocadas à venda para o público geral."