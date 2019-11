Corinthians anuncia Tiago Nunes como novo treinador

O Corinthians acertou com o técnico Tiago Nunes para ser o substituto de Fábio Carille no comando técnico. A última semana foi de bastante negociação com o treinador ex-Athletico, que só chegará ao clube no fim do ano. O contrato foi assinado por uma temporada, até o fim do mandato do presidente Andrés Sanchez, em dezembro de 2020.

Saiba mais





O clube informou sobre o acerto em sua conta no Twitter, mostrando que se reuniu com o treinador na tarde dessa quinta-feira (7), no CT Joaquim Grava.





Tiago esteve em meio a uma disputa entre Timão e Furacão. O Athletico ofereceu aumento e um contrato de dois anos, mas o treinador preferiu sair. Com a oferta do alvinegro, Tiago preferiu acertar o contrato apenas no fim do ano, quando já começa os preparativos para a temporada 2020. Dyego Coelho segue como técnico interino até o final do Brasileirão.





Tiago Nunes também traz três jogadores para o clube. O atacante Marcelo Cirino, que está em fim de contrato, além dos emprestados Pedro Henrique e Camacho.





O treinador sai do Athletico em meio a insatisfação. O clube paranaense não poupou críticas ao técnico, mostrando sua ingratidão com a saída repentina de Tiago.





Tiago Nunes tem 39 anos, é natural de Santa Maria-RS e começou sua carreira em 2017, ao chegou no Athletico. Chegou a passar por clubes menores, especialmente no Sul, mas se destacou mesmo no time sub-23 do Furacão. Subiu ao profissional para substituir Fernando Diniz. Ali, conquistou a Copa Sul-Americana.





Em 2019 venceu a Copa do Brasil em final contra o Internacional. Antes, deixou Grêmio e Flamengo pelo caminho.