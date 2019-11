Corinthians bate o São Paulo e sai na frente na decisão do Paulista feminino

O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 na primeira partida da grande final do Campeonato Paulista feminino. Giovanna Crivelari marcou o único gol do jogo para garantir a vitória fora de casa do Alvinegro, que sai na frente na decisão do torneio.





O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com as duas equipes se estudando, mas o Corinthians conseguiu achar o gol ainda no começo do jogo. Em belo lançamento, Tamires encontrou Giovanna Crivelari livre atrás das zagueiras. A atacante matou no peito e mandou pro fundo da rede para definir o que seria o placar final.





O São Paulo se lançou ao ataque e conseguiu criar algumas chances, principalmente com Cristiane. A atacante foi responsável por duas finalizações perigosas, uma para fora e outra parando na goleira Tainá Borges. Bem armado, o Corinthians apostou nos contra-ataques, mas não chegou a incomodar.





Na segunda etapa, o ritmo diminuiu em decorrência do forte calor. O Timão manteve a mesma estratégia e obrigou as donas da casa a saírem pro jogo. Cristiane, novamente, foi a responsável pelas melhores oportunidades do Tricolor. Aos 21 minutos, a jogadora quase marcou um golaço de bicicleta, que passou raspando a trave.





O impeto são paulino, porém, não foi capaz de furar a defesa adversária, final de jogo 1 a 0 para o Corinthians, que leva a vantagem para o segundo jogo em casa. A partida será realizada no dia 16 de novembro (sábado), às 11h, na Arena Corinthians.





Gazeta Esportiva