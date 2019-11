Andrés fala sobre Tiago Nunes: "Dificilmente alguém diz não para o Corinthians"

(Foto: Marcos Ribolli)









Tiago Nunes está muito perto de ser confirmado como novo técnico do Corinthians, e o presidente Andrés Sanchez afirmou nesta quarta-feira que as conversas estão em andamento.





Depois da vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, em Itaquera, Andrés preferiu tratar a negociação com cautela:





– Ainda não é técnico do Corinthians, começou hoje a conversa com os empresários dele, e vamos ver o que acontece. Dificilmente alguém fala não para o Corinthians.





Antes de continuar falando sobre Tiago Nunes, porém, o presidente do Corinthians disparou contra o Athletico e a nota oficial que o clube paranaense publicou na terça-feira, fazendo críticas e se dizendo decepcionado com a postura do Timão na negociação. Andrés disse que as conversas só começaram após o desligamento de Tiago do antigo emprego.





– O Athletico mandou uma nota inacreditável, os médicos que trataram o Petraglia (Mário Celso, presidente da diretoria do Athletico) são excelentes, tem que agradecer a eles. O Petraglia tem um bom senso total. É só perguntar à Ponte Preta, ao Santos, ver o que eles fizeram com Pituca, Bambu, Cittadini, Abner que estava contratado da Ponte Preta. Não falei nada com ele porque não tinha conversa com o Tiago Nunes, quando foi ter conversa ele já tinha saído do Athletico – criticou Andrés.





– É o que o Athletico fez há dez dias num América x Ponte Preta, mandaram ir lá contratar o Felipe, técnico do América. Isso aí eles não põem na nota – completou.





Tiago Nunes deve assinar contrato até o fim do ano que vem, e Andrés explicou resumidamente os motivos pela escolha do técnico:





– Treinador jovem, em pouco tempo de carreira tem dois, três, quatro títulos. Tem outras ideias, e vamos fazer isso. A nossa preferência é o Tiago Nunes, mas não está certo, até porque outros times, como o Inter, fizeram ofertas quase irrecusáveis.





Independentemente do acerto com Tiago, Andrés Sanchez confirmou que Dyego Coelho será o técnico até o fim da temporada. Ele estreou nesta quarta-feira e vai comandar o Corinthians nos sete jogos restantes do Campeonato Brasileiro.





