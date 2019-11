Coudet oficializa saída do Racing ao fim do ano e confirma acordo com o Inter: "Dei a prioridade"

Ainda falta o anúncio, mas Eduardo Coudet confirmou que está acertado com o Inter para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Racing confirmou que deixará o clube de Avellaneda após a partida contra o Tigre no dia 15 de dezembro, quando disputará o Torneio dos Campeões, e que tem um acordo com a direção do time gaúcho.





– Já comuniquei ao presidente que entendo ter cumprido um ciclo no Racing. Em setembro disse ao (gerente) Diego Milito para ser honesto com o clube e dar tempo de procurar outro técnico – disse Coudet, antes de ser questionado sobre o Inter. – Não posso disse dizer que estarei no Inter nem que não estarei. Dei minha prioridade caso venham me buscar novamente.





O presidente do Racing, Victor Blanco, já havia adiantado na quinta-feira que Eduardo Coudet está de saída. Em entrevista à Rádio La Red, da Argentina, o dirigente do clube de Avellaneda confirmou que o treinador deixará o clube no final do ano antes do término de seu contrato e que já tem um nome na mira para substituí-lo: Jorge Sampaoli, atual técnico do Santos.





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o Inter já chegou a um acerto verbal e financeiro com o treinador, mas o assunto é tratado com sigilo pela diretoria. A cinco jogos do fim do ano, a diretoria evita comentar o tema publicamente para não correr risco de interferência sobre o trabalho de Zé Ricardo na disputa da vaga na Libertadores.





O Inter já tinha acerto com o treinador ainda antes de anunciar a contratação de Zé Ricardo. Após uma primeira incursão a Buenos Aires, em meados de outubro, o vice de futebol Roberto Melo e o diretor executivo Rodrigo Caetano estiveram na Argentina nesta semana para se reunir novamente com o técnico. No entanto, não há documento assinado com o treinador.









Com a oficialização do acordo nos próximos dias, Coudet é esperado em Porto Alegre em dezembro. No Beira-Rio, o treinador de 45 anos vai encontrar um velho conhecido: D'Alessandro. Revelado no Platense, o ex-meia começou a ganhar destaque no River Plate. Foi em Nuñez, inclusive, que batizou o famoso drible do camisa 10 do Inter, o "La Boba".





Como treinador, Coudet iniciou a trajetória em 2015 no Rosario Central. Era o técnico do time argentino quando eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores em 2016. No ano seguinte rumou para o México para trabalhar no Tijuana. Está no Racing desde 2018, clube pelo qual conquistou a Superliga Argentina de 2018/2019.





