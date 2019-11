Cruzeiro atropela América-MG em estreia no Riachão pela Superliga

Neste domingo, Cruzeiro e América-MG fizeram um duelo mineiro no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), pela segunda rodada da Superliga masculina de vôlei. E a equipe celeste saiu com a vitória tranquila por 3 sets a 0 (25/11, 25/18 e 25/16).





Um dos destaques da partida foi o central Cledenilson, do Cruzeiro, que demonstrou um grande desempenho ofensivo e atuou bem nos bloqueios, principalmente durante o primeiro set. Além disso, ele foi o maior pontuador em quadra, tendo anotado 12.





“Estou muito feliz, essa oportunidade apareceu e eu não podia deixar passar. Acho que consegui mostrar bem o meu trabalho, consegui bloquear bem, sacar bem e ajudar a equipe a fazer esta boa partida, e também mostrar para o Marcelo Mendez que nós estamos preparados para quando o time precisar. Vamos para frente, para buscarmos mais vitórias nas próximas rodadas e o foco também no Mundial”, declarou o camisa 10.





No entanto, o ponteiro Filipe, capitão da Raposa, foi eleito o melhor jogador do confronto. Pelo lado do Coelho, quem se sobressaiu foi o levantador Pablo Ventura. O camisa 1 registrou 10 pontos na partida, com oito de ataque, um de ace e um de bloqueio.





Pela próxima rodada, o América Vôlei encara o Sesi-SP, na quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Ginásio Marcello de Castro Leite, em São Paulo (SP). O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Itapetininga, na quarta-feira (2), às 20h, no Ginásio Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga (SP).





Gazeta Esportiva