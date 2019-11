Cruzeiro segue devendo parte dos salários de setembro; mês de outubro também está em atraso

(Foto: Bruno Haddad)









Na quinta-feira, o Cruzeiro informou, de forma equivocada, que havia quitado os salários referentes ao mês de setembro, vencidos no quinto dia útil de outubro. Na manhã desta sexta, no entanto, a diretoria de comunicação entrou em contato com o GloboEsporte.com informando que, na verdade, apenas uma parte dos vencimentos foi quitada.





Agora, a diretoria trabalha para conseguir recursos e quitar a outra parte em aberto, além dos salários de outubro, que deveriam ter sido pagos nessa quinta. Ainda não há previsão para o pagamento.





Em 21 de outubro, o Cruzeiro quitou os salários referentes ao mês de agosto, por meio de verba de patrocínio da rede de supermercados do empresário Pedro Lourenço, também conselheiro do clube.





Com relação aos salários dos funcionários, parte do pagamento foi adiantada pelo clube na segunda-feira. O clube não informou uma data para quitar o restante do valor.





Pelo menos as últimas quatro folhas salariais cruzeirenses estiveram atrasadas. Junho e julho também foram pagas depois do dia do vencimento, inclusive para funcionários fora do futebol – que estavam recebendo de maneira parcelada – e jogadores das categorias de base. Elas foram quitadas com negociações do zagueiro Murilo, do atacante Raniel e do volante Lucas Romero.





O Cruzeiro passa por uma profunda crise financeira e administrativa. Além dos salários atrasados, a direção do clube mineiro está sendo investigada pela Polícia Civil por suspeita de irregularidades na administração de Wagner Pires de Sá, que assumiu a presidência no início do ano passado.





Globo Esporte