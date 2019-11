De virada, Levante vence o Barcelona por 3 a 1 no Campeonato Espanhol

(Foto: Jose Jordan / AFP)









O Levante surpreendeu o venceu de virada o Barcelona por 3 a 1 na 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols dos donos da casa foram de Campanã, Mayoral e Radoja. Messi marcou para os visitantes.





Semedo, aos 35 minutos do primeiro tempo, foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Lionel Messi foi o responsável pela cobrança e converteu, 1 a 0 para o Barça. O lance, porém, causou grandes dúvidas, já que o atacante Griezmann participou da jogada em posição de impedimento. O VAR não foi acionado.





Logo em seguida, uma baixa para os Culés. Luis Suarez sentiu a perna direita e foi substituído por Carles Pérez. Mesmo sem o craque, os visitantes seguiram incomodando e quase marcaram o segundo, de novo com Messi, aos 42. O argentino tabelou bonito com Griezmann, bateu no gol e no rebote do goleiro quase ampliou o placar.





Foi no segundo tempo que começou a reação incrível do Levante, que marcou três vezes em 7 minutos. Aos 15, Campanã empatou a partida em bela jogada trabalhada. Aos 18, o time virou com Mayoral, que girou em cima de Piqué e bateu no canto, sem chances para Ter Stegen. E aos 22 veio o terceiro, pelos pés de Radoja, que pegou sobra da zaga e chutou. A bola desviou em Busquets e foi pra dentro.





Os três gols do Levante saíram no segundo tempo (Foto: Jose Jordan / AFP)

O Barcelona até tentou mas não conseguiu voltar para o jogo. Messi marcou de novo, aos 28 minutos, mas o tento foi anulado pelo VAR, que dessa vez viu Griezmann impedido. Abatido, o clube catalão pouco assustou e ficou por isso mesmo. Final de jogo 3 a 1 para o Levante, que subiu quatro posições e agora é o 7° colocado. Com a derrota, o Barça ainda é o líder com 22 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que joga neste sábado, e é o segundo com 21.





Gazeta Esportiva