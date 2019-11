Desafio sobre Rodas convida pessoas a vivenciarem atividades esportivas adaptadas

Das 11h. às 18h. do dia 30 de novembro, o centro especializado em recuperação neuromotora, saúde e bem-estar, Acreditando, e paratletas de seis modalidades esportivas estarão a postos para demonstrar e convidar pessoas que não possuem deficiência neuromotora a vivenciarem os desafios de praticar um esporte sobre cadeiras de rodas. As vivencias propõem que os participantes andantes imobilizem parte do corpo e pratiquem junto com os cadeirantes, habilidades do esporte adaptado. Segundo Fernanda Fontenele e Felipe Costa, fundadores do Acreditando, essa é uma forma de mostrar à sociedade e aos que perderam a esperança após uma lesão medular que é possível ter qualidade de vida, por isso, acreditam e apoiam os paratletas. “O Brasil é uma das nações com maior representatividade, reunindo um time de grandes nomes do esporte paraolímpico e com potencial para preparar muitos outros para competições olímpicas”.





Durante todo o dia, pessoas andantes poderão interagir e conhecer mais sobre o dia a dia dos cadeirantes através do esporte. Haverá jogos de basquete, onde público testará suas habilidades entre quicar, arremessar e passar a bola enquanto tocam uma cadeira de rodas; combates de parajiujitsu com o Paratleta Raphael Forti, primeiro tetraplégico na modalidade; e tênis de mesa com o medalhista de ouro no Parapan de Lima 2019, Guilherme Costa e o Paratleta Mirim, Lucas Carvalhal. Também será possível vivenciar uma partida de Rugby sobre uma cadeira de rodas, com o Paratleta da seleção brasileira, Lucas Junqueira. Para os mais radicais, o Rad Cross é o ideal, essa é uma modalidade parecida com o Bike Trial, com a diferença de ser em um equipamento motorizado que possui a função de transformar a cadeira de rodas em um triciclo elétrico.





Já os mais ligados em atividades funcionais também terão sua vez de saber como os cadeirantes lidam com os desafios do dia a dia participando de um circuito. O percurso propõe ao público o manejo da cadeira de rodas enquanto desviam de diversos obstáculos. Mas quem estiver em busca de bem-estar e integração social, deverão participar de uma aula de treinamento funcional adaptado realizado em cadeira de rodas, com exercícios resistidos e cardiorrespiratórios.





Achou pouco? Se quiser uma dose cavalar de motivação, basta ficar atento ao bate papo com o casal de montanhistas Juliana e Guilherme Tozzi, que irão contar um pouco da sua história e apresentar a Julietti - a cadeira adaptada desenvolvida pelo Guilherme para ajudar sua companheira a passar por trilhas de difícil acesso, além de apresentações do time de rugby Ronins e demonstrações da modalidade WCMX, onde paratletas realizarão manobras radicais em cadeiras de rodas dentro de pistas de skate.





Por toda a extensão da loja terão cadeiras de rodas propondo que os visitantes façam suas atividades corriqueiras de forma adaptada e entendam os desafios de quem convive com a situação. “Para muitos, estar em uma cadeira de rodas pode ser o fim da linha, porém, para o Acreditando, é só o início de uma fase desafiadora e transformadora” – finalizam os organizadores e idealizadores do Acreditando.





Sobre o Desafio Sobre Rodas





Local: Decatlhon Marginal Tietê

Data: 30 de novembro das 11h às 18h.

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 4885 - Pte. Pequena

Entrada Gratuita