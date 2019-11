Divergência entre Mário e Celso marca pressão sobre Marcão para Fluminense x Vasco deste sábado

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)









O clássico entre Fluminense e Vasco deste sábado, às 19h, no Maracanã, pode ser determinante para a continuidade ou não de Marcão no comando da equipe tricolor. Os quatro jogos sem vencer e a volta do time à zona de rebaixamento aumentaram a pressão sobre o técnico.





Um cenário que tem como pano de fundo divergência entre o presidente Mário Bittencourt, que manteve o treinador por pelo menos mais um jogo, e o vice-geral Celso Barros, partidário da troca imediata de comando. A diferença de opinião entre os dois mandatários foi noticiada pelo Esporte Interativo e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Além de vice-geral, Celso acumula também a pasta do futebol. O dirigente já defendia a saída de Marcão do cargo de técnico desde o empate com a Chapecoense, no Maracanã, no último sábado. Mário, no entanto, achou precipitado realizar a mudança.





Após a derrota para o Ceará, no Castelão, na última quarta-feira, o ex-patrocinador do clube insistiu que a mudança deveria ser realizada. O mandatário, no entanto, argumentou que não havia tempo hábil para a chegada de um novo treinador em razão da proximidade do clássico e decidiu dar mais uma chance ao treinador. A situação do treinador será reavaliada após o jogo deste sábado. Em caso de resultado negativo, há a possibilidade de Marcão voltar ao cargo de auxiliar técnico.





Marcão retornou ao Fluminense em junho deste ano, após a eleição da chapa Mário/Celso, como auxiliar técnico, cargo que chegou a ocupar entre 2013 e 2017. Ele assumiu como interino após a demissão de Oswaldo de Oliveira e em seguida foi efetivado no cargo após uma vitória sobre o Grêmio. O ex-volante já havia comandado o Tricolor uma vez no ano, no empate com o Corinthians, após a queda de Fernando Diniz. A efetivação de Marcão, à época, foi levantada pelo diretor executivo Paulo Angioni, não recebeu oposição de Celso e foi corroborada por Mário, conforme declarado em coletiva.





O início de Marcão foi promissor. Depois da vitória contra o Grêmio, veio o triunfo sobre o Botafogo, o empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte e a vitória no Bahia no Maracanã. No entanto, a série invicta deu lugar a uma sequência de quatro jogos sem vitória: derrotas para Athletico-PR e Flamengo, empate com Chape e derrota para o Ceará.





Atualmente, o Fluminense é o 17º colocado, com 30 pontos, após 29 rodadas.





