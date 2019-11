Dívida do River Plate com o São Paulo motivará nova ação na Fifa

O São Paulo deve entrar com uma nova ação na Fifa até na semana que vem para cobrar uma dívida do River Plate. O clube brasileiro cobra duas parcelas atrasadas da venda de Lucas Pratto, realizada em janeiro de 2018, onde o valor chegou a 4 milhões de euros (R$ 18 milhões).





A primeira parcela ficou em aberto e venceu em 31 de julho deste ano, onde a diretoria do São Paulo acionou a Fifa para que os argentinos fossem cobrados pela entidade. A segunda parcela venceu em 30 de agosto, o que deve gerar uma nova cobrança.





De acordo com o jornalista Rodrigo Capelo, que divulgou primeiramente as informações, o atraso destes pagamentos podem prejudicar o planejamento do clube brasileiro, que está com dívidas em mais de R$ 100 milhões entre janeiro e agosto, além de dificuldades em manter salários em dia e fazer frente aos demais compromissos do cotidiano.