Duda/Mari fazem duelo apertado contra Josi/Juliana no Circuito Brasileiro

(Foto: Nicholas Araujo)

Não deu para a atleta olímpica Duda avançar na disputa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Ribeirão Preto (SP) nesta quinta-feira (21). Fazendo dupla com Mari, que se aposentou das quadras e veio as areias, a dupla perdeu as duas disputas na competição e não avançam mais para as oitavas de final.





A disputa contra Josi/Juliana foi contada ponto a ponto. Duda e Mari venceram o primeiro set por 21 a 17, o que agitou o público. Na volta, Josi e Juliana fizeram bonito para fechar em 21 a 19. No tie break, melhor para a dupla de Santa Catarina e Ceará, que fechou em 15 a 10.





Na segunda disputa do dia, mais uma derrota por 2 a 1 agora para Rosimeire Lima e Naiana, parciais de 20/22, 21/13 e 10/15. Duda não reeditou a dupla com Ágatha neste Circuito, pois a parceira foi poupada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.









No masculino as disputas continuam nesta sexta na primeira fase. Destaque para a disputada partida entre Allyson Lima e Márcio Gaudie, que venceram Luccas Lima e Guto pelas parciais 17/21, 23/21 e 16/13. A dupla vencedora volta as areias contra Luciano e Fernandão, do Espírito Santo, as 9h50.

Confira as disputas:





Com os resultados, a disputa do feminino chega as oitavas de final nesta sexta. Confira os confrontos: