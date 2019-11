Dupla olímpicas fazem final do masculino no Circuito de Vôlei de Praia

(Foto: Nicholas Araujo)





Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









As duplas Bruno/Evandro e Alison/Alvaro Filho farão a final do masculino no Circuito de Vôlei de Praia em Ribeirão Preto (SP). Os atletas eliminaram Thiago/Guto e Arthur/Adrielson, respectivamente, nas semifinais ocorridas neste sábado (23).





Tanto Bruno/Evandro e Alison/Alvaro são as duplas masculinas representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Os atletas estão utilizando o Circuito para pontuar no ranking e realizar treinamentos focados nas Olimpíadas. As finais acontecem a partir das 9h nas areias.

O Dia

O quarto dia de Circuito começou com as decisões das oitavas de final. Bruno e Evandro enfrentaram a dupla Oscar/Pedro, do Rio de Janeiro, e venceram por 2 a 0, parciais 21/10 e 21/19. Alison e Alvaro derrotaram Bruno/Jô por 2 a 0, parciais 21/17 e 21/14.





Nas quartas, Bruno/Evandro bateram Felipe/Anderson também por 2 a 0, parciais 21/8 e 21/15. Alison/Alvaro chegaram a semi vencendo Maia/Eduardo por 2 a 0, parciais 21/17 e 21/19. Na semi, Bruno/Evandro bateram Thiago/Guto e Alison/Evandro venceram Arthur/Adrielson.





As duas duplas nunca se enfrentaram em finais de Circuito. Os atletas também chegam com um gás a mais depois da conquista da Libertadores pelo Flamengo, onde os quatro são torcedores.

Feminino

A final das mulheres também está definida. Ângela e Carol Horta venceram Juliana Simões e Aline na semi por 2 a 0, parciais 21/16 e 21/14 e enfrentam na decisão Taiana e Talita, que bateram Taina e Victoria por 2 a 0, parciais 21/12 e 21/18. A decisão também começa a partir das 9h. As duas duplas chegam a final do Circuito pela primeira vez.





Esta é a última etapa do Circuito em 2019. A próxima edição começa dia 21 de janeiro, em João Pessoa (PB).